Aktualizacja #1 - 11.03.2023, 20:45

Odliczanie przerwano w ostatnim możliwym momencie, silniki odpaliły ale po kilku sekundach zostały wyłączone z powodu złych parametrów. Obecnie trwa ocenianie przyczyn tego zachowania i szacowanie szans na ponowne rozpoczęcie odliczania. Okienko startowe trwa 4 godziny, więc jest jeszcze trochę czasu na ponowną próbę.

Relativity Space chce coś udowodnić

Drukowanie rakiet 3D wydaje się fanaberią, ale Relativity Space, spółka założona przez Tima Ellisa, zamierza udowodnić, że to faktycznie ma szansę zadziałać. Terran 1 to bardziej pokazówka, spółka nie wiąże z tą rakietą wielkich nadziei, ma być tylko dowodem na to, że rakieta wydrukowana na drukarce może osiągnąć orbitę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to rozpoczną się prace nad modelem Terran R, który będzie nie tylko znacznie większy ale również wielokrotnego użytku. Zanim jednak do tego dojdzie Terran 1 ma okazję pobić kilka rekordów.

Jest to nie tylko pierwsza rakieta w 85% wydrukowana w 3D ze specjalnego stopu aluminium, ale również ma szansę być pierwszą rakietą korzystającą z metanu jako paliwa, która osiągnie orbitę. Tym samym Relativity Space może pod tym względem wyprzedzić SpaceX i ich Starshipa. Terran 1 nie wynosi dzisiaj na orbitę żadnego ładunku, teoretycznie może jednak dostarczyć na niską orbitę okołoziemską 1250 kg w cenie około 12 mln USD, co jest całkiem konkurencyjną ceną. Pierwsza próba miała miejsce w połowie minionego tygodnia, ale niestabilność temperatury paliwa sprawiła, że start przełożono na dzisiaj. Dzisiaj wszystko wygląda dobrze, jeśli Terran 1 osiągnie orbitę, będzie to pierwsza firma, której udałoby się to w pierwszej próbie.

Na bazie Terrana 1 firma chce przetestować rozwiązania, które zostaną później wykorzystane w modelu R. Dlatego mniejsza rakieta najpierw będzie miała skomplikowany układ 9 silników. Później zostanie to przeskalowane do Terrana R, który ma mieć już tylko 7 silników Aeon R i być w stanie wynieść na orbitę nawet 20 ton, porównywalnie z Falconem 9 od SpaceX. Silniki Aeon jako paliwo wykorzystują metan oraz ciekły tlen (podobnie jak silniki Raptor od SpaceX) i pozytywnie przechodzą pierwsze testy. Największą zaletą Terrana R ma być możliwość ponownego wykorzystana zarówno 1. jak i 2. członu rakiety. Jeśli Relativity Space faktycznie byłoby w stanie odzyskiwać oba człony swoich rakiet po wyniesieniu ładunku na orbitę to cenowo powinni być jeszcze bardziej konkurencyjni niż Falcon 9, który obecnie zgarnia wiele komercyjnych i rządowych kontraktów. Najpierw jednak Tim Ellis musi udowodnić, że są w stanie dolecieć na orbitę. Jak pokazuje to przykład chociażby Astra Space, nie jest to wcale takie proste.