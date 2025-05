Gangsterska perełka i Oscarowy hit lada moment na VOD

Od 2 czerwca do świata medycznych dylematów powróci "SkyMed" z trzecim sezonem. Wobec nowych, niebezpiecznych misji ratunkowych, które czekają na nich w dziczy, na konflikty nie ma miejsca. Do ekipy dołączają nowe twarze, wnosząc świeżą energię, ale i nowe wyzwania. 5 czerwca na platformie zadebiutuje "Odcienie prawdy" – thriller psychologiczny. Osiem odcinków pierwszego sezonu przeniesie nas do odległej winnicy, gdzie charyzmatyczny psychiatra Maxiego Iglesiasa przeprowadza nietypową terapię. Po pozornie niewinnej degustacji wina, sielankowa atmosfera zamieni się w serię zaskakujących zdarzeń, które prowadzą do szokujących konsekwencji. Na miejscu zjawia się policja, a prowadzący sprawę inspektor, w którego wciela się Luis Tosar, za wszelką cenę dąży do odkrycia prawdy.

Dla fanów prawdziwych historii kryminalnych, 8 czerwca SkyShowtime przygotował coś specjalnego – trzyczęściowy serial dokumentalny "Ctrl+Alt+Desire". To wstrząsająca opowieść o uzależnieniu, obsesji i morderstwie, ukazująca mroczną stronę internetowych relacji. Serial skupia się na historii rodziny Amato i dramatycznych wydarzeniach z sierpnia 2019 roku, kiedy to Grant Amato został uznany za winnego potrójnego morderstwa. Reżyser Colin Archdeacon nawiązuje bliski kontakt z Grantem, by zrozumieć, jak internetowa obsesja mogła doprowadzić do tak przerażających instynktów.

Strefa gangsterów na SkyShowtime - data premiery

Fani gangsterskich porachunków i charakterystycznego stylu Guya Ritchiego z pewnością ucieszą się na premierę "Strefy gangsterów" (MobLand), która zawita na SkyShowtime od 9 czerwca. Ten pełen emocji i zwrotów akcji serial, którego premiera odbędzie się w dwóch pierwszych odcinkach, opowiada historię dwóch rywalizujących ze sobą londyńskich rodzin, prowadzących szemrane interesy. Harry Da Souza, w tej roli Tom Hardy, chroni gangsterskie imperium jednego z klanów, zapobiegając eskalacji konfliktu. Serial obiecuje dynamiczną fabułę i walkę o dominację, a gwiazdorska obsada, w której znaleźli się także Pierce Brosnan i Helen Mirren, gwarantuje niezapomniane wrażenia.

13 czerwca powróci również "Blocco 181: Gangs of Milan" z drugim sezonem, który obiecuje jeszcze więcej akcji i napięcia. Bea, Mahdi i Ludo próbują działać na własną rękę w niebezpiecznym świecie mediolańskich gangów. Kiedy jednak ich społecznością wstrząsa niespodziewane wydarzenie, bohaterowie zdają sobie sprawę, że jedyną szansą na przetrwanie jest współpraca. Rozpoczynają niebezpieczną misję, w której muszą stawić czoła starym i nowym wrogom. 15 czerwca SkyShowtime zaprezentuje polską produkcję "Matka", z Olgą Bołądź w roli głównej. To poruszający dramat psychologiczny, w którym dziennikarka śledcza Agnieszka stara się pogodzić z samobójczą śmiercią syna. Jej plany na nowy początek krzyżuje Rafał, który odsiaduje wyrok za morderstwo i prosi ją o pomoc. Nieświadoma szokującej prawdy, Agnieszka angażuje się w sprawę, która okazuje się być powiązana ze śmiercią jej syna. Zamiast wyjechać, bohaterka obsesyjnie szuka oprawców, którzy, jak się okazuje, są bliżej niż przypuszcza.

Anora do obejrzenia online - Oscarowy hit na VOD

Oprócz serialowych nowości, czerwiec na SkyShowtime przyniesie także kilka ciekawych propozycji filmowych. 13 czerwca pojawi się animacja "Kawałek po kawałku" – hołd dla Pharrella Williamsa w świecie LEGO®. 19 czerwca zadebiutuje nagrodzona pięcioma Oscarami "Anora", najnowsze dzieło Seana Bakera, opowiadające historię seksworkerki z Brooklynu, która zakochuje się w synu rosyjskiego oligarchy. 21 czerwca na ekranach zagości wzruszająca komedia akcji "Thelma" z nominowaną do Oscara June Squibb w roli 93-letniej babci, która wyrusza na misję, by odzyskać skradzione pieniądze. Na koniec miesiąca, 24 czerwca, fani kina akcji zobaczą "The Killer", zaskakujący remake hongkońskiego klasyka, z Nathalie Emmanuel w roli Królowej umarłych. Czerwiec na SkyShowtime to z pewnością miesiąc pełen różnorodnych propozycji, które zaspokoją gusta nawet najbardziej wymagających widzów. Czy jesteście gotowi na te emocjonujące premiery?

Nowości SkyShowtime czerwiec 2025

2 czerwca: SkyMed (Sezon 3)

5 czerwca: Odcienie prawdy (Sezon 1)

8 czerwca: Ctrl+Alt+Desire (Sezon 1)

9 czerwca: MobLand (Strefa gangsterów) (Sezon 1)

13 czerwca: Blocco 181: Gangs of Milan (Sezon 2)

15 czerwca: Matka (Sezon 1)

13 czerwca: Kawałek po kawałku

19 czerwca: Anora

21 czerwca: Thelma

24 czerwca: The Killer

