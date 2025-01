Zastrzeżenie numeru PESEL zaczyna działać. Spójrzcie na te dane

Jak już wiemy, zastrzeganie numerów PESEL pozwala nam zabezpieczyć się przed wyłudzeniami kredytów na nasze dane, bowiem od 1 czerwca 2024, poniższe instytucje mają obowiązek sprawdzać bazę zastrzeżonych numerów PESEL:

Reklama

Banki: przy zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę, leasing, rachunek oszczędnościowy i oszczędnościowo-rozliczeniowy.

SKOKI: przy zawieraniu umów o kredyt, pożyczkę i rachunek płatniczy.

Notariusze: przy sporządzaniu dokumentów dotyczących sprzedaży nieruchomości.

Dostawcy usług telekomunikacyjnych: przy wydawaniu kopii lub wtórnika karty SIM.

Dzięki temu, jeśli na przykład dany bank udzieli kredytu osobie, która zastrzegła w bazie swój numer PESEL, nie będzie on mógł wymagać spłaty takiego kredytu ani sprzedać danej wierzytelności.

I teraz, jak spojrzymy na raport InfoDOK wyraźnie widać, iż od III kwartału 2023 roku, a więc od czasu kiedy już było wiadomo, iż zastrzeżenie numeru PESEL będzie możliwe w Polsce, padały kwartał za kwartałem rekordy prób wyłudzeń kredytów na skradzioną tożsamość. To mogło świadczyć o tym, iż w tym okresie przestępcy nie próżnowali i działali według zasady - wszystkie ręce na pokład, bo obawiali się tej usługi, a dokładniej terminu 1 czerwca 2024 roku.

Wprawdzie, w III kwartale 2024 roku (już po wejściu w życie skutków prawnych zastrzeżenia numeru PESEL) również mieliśmy kolejny rekord, ale to być może były już tylko próby przestępców, na sprawdzenie czy to zastrzeganie numerów PESEL naprawdę już działa, bo spadła jednocześnie liczba wyłudzeń na większe kwoty.

Z kolei w IV kwartale 2024 roku, mamy wręcz drastyczny spadek prób wyłudzeń kredytów na nasze dane, co może świadczyć, że zastrzeżenie numerów PESEL rzeczywiście działa i miejmy nadzieję, że w tym roku wskaźniki te będą jeszcze bardziej się zmniejszać. Może nie do zera, bo to chyba niemożliwe, ale do śladowych ilości.

Źródło: Związek Banków Polskich.