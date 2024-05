Umówienie wizyty u lekarza będzie prostsze? Obiecująca inicjatywa Ministerstwa Zdrowia

Wszyscy znamy problem długich kolejek i kłopotliwych procedur w procesie umawiania wizyty do lekarza specjalisty. Ministerstwo Zdrowia chce po części rozwiązać ten problem dzięki nowemu programowi pilotażowemu w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej.

Czym jest centralna e-rejestracja i kiedy wejdzie w życie?

Aby ułatwić pacjentom proces umawiania się na wizytę lekarską Ministerstwo Zdrowia już niebawem wprowadzi e-rejestrację, czyli internetową usługę, umożliwiającą samodzielne wyszukiwanie terminów wizyty, rejestrację oraz odwoływanie spotkań. Program pilotażowy tej usługi obejmie świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii, profilaktyki raka szyjki macicy i podstawowej profilaktyki raka piersi. Te obszary zostały uznane przez Ministerstwo Zdrowia jako priorytetowe, ze względu na ich charakter i wagę.

Termin wizyty będzie przydzielany pacjentowi od razu w momencie zgłoszenia, a jeśli wyznaczenie konkretnej daty nie będzie możliwe w okresie co najmniej 40 dni, to pacjent zostanie umieszczony w centralnym wykazie oczekujących i będzie mógł liczyć na prognozowany termin świadczenia.

To był jeden ze stu konkretów Platformy Obywatelskiej w kampanii wyborczej i chcemy sprawdzić, na jakim etapie jest jego wdrażanie – Janusz Cieszyński, były wiceminister zdrowia w wypowiedzi dla portalu Rynek Zdrowia

Wdrożenie usługi podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich – program pilotażowy –potrwa od wejścia w życie rozporządzenia do 31 marca 2025 r. (obecnie projekt został skierowany do konsultacji publicznych), a drugi – część ewaluacyjna – potrwa od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

Centralne zgłoszenie będzie mogło odbywać się przez internet, przy pomocy Internetowego Konta Pacjenta lub telefonicznie. Nabór do pilotażu będzie odbywać się w oparciu o kolejność zgłoszeń.

