Freelancing na świecie

Według danych Useme globalny rynek freelancingu warty jest już 3,45 biliona dolarów, a tę formę wykonywania pracy wybiera aktualnie aż 1,1 miliarda osób na całym świecie. Z czego najwięcej, bo 35,5% freelancerów mieszka i pracuje w Europie.

Z kolei najbardziej wartościowym rynkiem jest USA, gdzie wolni strzelcy wypracowują dla gospodarki 1,4 biliona dolarów (5,7% PKB). Ich liczba w USA w zeszłym roku przekroczyła 53,3 miliona osób, a do końca tego roku szacuje się ją już na 67,6 mln, co będzie stanowić 42% siły roboczej w Stanach Zjednoczonych.

Ile zarabiają freelancerzy na świecie? Średnia globalna stawka wynosi 19 dolarów brutto za godzinę, jednak najwięcej wolnych strzelców zarabia od 6 do 10 dolarów za godzinę pracy - niemal co czwarty (24%). W dalszej kolejności mamy widełki 11-15 dolarów - 17% wolnych strzelców oraz 16-20 dolarów - 13%. Największe zarobki powyżej 50 dolarów za godzinę deklaruje 5% freelancerów.

Z innych globalnych danych na temat rynku freelancingu jakie zebrał Useme wynika, iż 77% wolnych strzelców to mężczyźni, 23% stanowią kobiety (w USA stosunek ten jest bardziej wyrównany 60% vs 40%), w większości z grupy wiekowej 18-34 lata - 69% (35-44 lat - 22%, a powyżej 45 roku życia - 10%).

Najwięcej freelancerów pracuje dla firm w Ameryce Północnej (głównie w USA), gdzie swoja siedzibę ma 36% wszystkich firm współpracujących z wolnymi strzelcami. Na dalszym miejscu jest Europa - 27%, dalej mamy Amerykę Południową - 11%, Azja z 10% udziałem w rynku i Australia - 7%.

Większość z nich, bo 86% pracuje z domu, z kolei 40% deklaruje wykonywanie zleceń też w kawiarniach, a co czwarty wolny strzelec wykonuje pracę zdalną w innym kraju lub mieście.

Tylko 13% freelancerów skupia się nad jednym projektem w jednym czasie, a zdecydowana większość - 87% realizuje jednocześnie kilka projektów.

Freelancing w Polsce

W Polsce rozkład płci osób pracujących jako wolni strzelcy jest wyjątkowo równomierny już od kilku lat, co wyróżnia nasz rynek na świecie. Z kolei podobny do średniej globalnej mamy rozkład grup wiekowych. Najwiecej freelancerów zalicza się do grupy pomiędzy 26-35 lat, ponad 50%. 19-25 lat oraz 36-45 lat to reprezentacja po około 20%, a wolni strzelcy powyżej 45 lat stanowią 5%. Większość freelancerów w Polsce zdobyła wykształcenie wyższe - 67,3%, a 15,1% jeszcze studiuje.

Najwięcej wolnych strzelców w Polsce zajmuje się copywritingiem i social media - co czwarty, na dalszych pozycjach wymieniana jest grafika, tworzenie stron i sklepów internetowych, fotografia i wideo oraz programowanie IT i tłumaczenia.

Wolni strzelcy w Polsce najczęściej wykonują zlecenia dla stałych klientów - 66,7% i z poleceń lub rekomendacji - 61,2%. Ponadto jako źródła zleceń wskazywane są tu polskie portale ogłoszeniowe - 42,3% i social media - 36,6%, a do 1/3 freelancerów firmy zgłaszają się same.

Zaczęliśmy od zarobków wolnych strzelców na świecie, to skończymy na zarobkach freelancerów w Polsce. Od 2020 roku dość dynamicznie rośnie liczba osób, które zarabiają powyżej 5 tys. zł netto miesięcznie. Aktualnie zarobki takie deklaruje blisko 18% freelancerów, co było wzrostem z rokiem 2020 o 45%.

Oczywiście na największe dochody mogą liczyć specjaliści IT, którzy zarabiają od 5 do 10 tysięcy złotych netto - 20%, a 26% z nich powyżej 10 tysięcy złotych. Poza IT najlepiej opłacana jest branża doradcza i konsultingowa, w której 35% badanych zarabia od 5-10 tysięcy, a 18% ponad 10 tysięcy netto. Na kolejnych miejscach są tłumaczenia, fotografia wraz z wideo i animacją oraz pozycjonowanie stron, z zarobkami powyżej 5 tyś. zł, które deklaruje około 17% specjalistów z tych dziedzin.

Źródło: Useme.