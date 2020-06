A za hot doga w Żabce zapłacicie aplikacją. Sieć sklepów wprowadza płatności Żappka Pay

Nie ma niczego zaskakującego w tym, że popularne sklepy starają się zachęcić klientów do korzystania ze swoich aplikacji mobilnych. Oprócz zniżek, kuponów, czy aktualnej oferty, niektórzy decydują się na umożliwienie realizowania płatności, bez konieczności sięgania do portfela — czy to po gotówkę, czy po kartę. Wystarczy podpięta pod aplikację mobilną karta, by szybko zapłacić za zakupy. Z takiego rozwiązania korzysta np. Lidl — dzięki usłudze Lidl Pay. Teraz za zakupy, także z pomocą aplikacji, zapłacicie w sklepach sieci Żabka.

Żappka Pay, czyli nowy sposób płatności za zakupy w sklepach Żabka testowany był przez ostatnie tygodnie w 5 sklepach sieci — 3 z nich były w Poznaniu, 2 w Warszawie. W pierwszych dniach z nowej funkcjonalności aplikacji Żappka korzystali pracownicy sieci, jak i zaproszeni użytkownicy.

W ramach naszej strategii od kilku lat bardzo mocno inwestujemy w transformację cyfrową, która jest jedną z podstaw rozwoju sieci Żabka. Wszystkie wprowadzane przez nas usługi bazujące na nowoczesnych technologiach mają przede wszystkim za zadanie zwiększyć jakość i komfort zakupów dokonywanych w naszych sklepach. Tak jest też z Żappka Pay, czyli nową funkcjonalnością w aplikacji żappka. To nowoczesne i bezpieczne rozwiązanie płatnicze sprawi, że zakupy w Żabce staną się jeszcze prostsze, a wizyta w sklepie zostanie skrócona do minimum

— mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu ds. finansowych i rozwoju Żabka Polska.

Żabka z nowym sposobem płatności za zakupy. Żappka Pay wykorzystuje aplikację mobilną do płacenia w popularnej sieci sklepów

Jak zacząć korzystać z Żappka Pay?

W aplikacji Żappka należy podpiąć kartę płatniczą i zabezpieczyć ją kodem PIN, skanem twarzy lub odciskiem palca.

Podłączenie karty i płacenie za pośrednictwem aplikacji jest całkowicie bezpieczne, a cały proces jest obsługiwany przez firmę First Data.

Podczas zakupów wystarczy pokazać kod z aplikacji i potwierdzić płatność jedną z wybranych form autoryzacji

Dzięki Żappka Pay jednym skanowaniem aplikacji będzie można płacić za zakupy, zbierać punkty lojalnościowe oraz korzystać z promocji przygotowanych dla użytkowników Żappki.

Przedstawiciele sieci zapewniają, że nowy sposób płatności ma być szybszy niż tradycyjne płacenie gotówką, czy płatność kartą. Jak będzie w rzeczywistości — przekonacie się za kilkanaście dni.