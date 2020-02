Nieco problematyczna dla niektórych osób może być procedura pierwszej wpłaty, a mianowicie należy podać sprzedawcy swoje dane – imię, nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości oraz datę jego ważności. Dopiero przy kolejnej wpłacie już tylko wystarczyć będzie okazanie swojego dowodu tożsamości.

Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe:

– (…) usługi takie jak Płać kartą i wypłacaj czy Wpłacaj na kartę sprawiają, że zarządzanie finansami staje się prostsze. Dzięki nim konsumenci nie muszą poświęcać czasu na szukanie bankomatu czy wpłatomatu, mogą też czuć się bezpieczniej dzięki temu, że nie noszą przy sobie dużej ilości gotówki. Bardzo się cieszę, że razem z partnerami możemy wprowadzać takie praktyczne innowacje dla konsumentów.

Jak dokładnie taka wpłata będzie wyglądać? Pomijając już tę procedurę pierwszej wpłaty, klient informuje sprzedawcę o zamiarze wpłaty gotówki, przekazuje mu ją, sprzedawca sprawdza dowód tożsamości klienta, wprowadza do systemu kasowego po przeliczeniu kwotę wpłaty, a klient zbliża lub wkłada do terminala swoją kartę debetową lub kredytową, no i potwierdza transakcję kodem PIN.

Nie ma limitu kwotowego takich wpłat, można wpłacać od 1 grosza, Żabka nie będzie też pobierała prowizji za takie wpłaty w swoich sklepach. Po każdej takiej transakcji klientom będą wydawane potwierdzenia wpłaty, a ta pojawi się na kontach klientów w czasie do 30 minut od zakończenia operacji.

Warto jeszcze nadmienić, że Wpłacaj na kartę, to kolejna „bankomatowa” usługa po Płać kartą i wypłacaj, dzięki czemu terminal płatniczy może już zastąpić całkowicie wpłatomat/bankomat w takich lokalizacjach, gdzie ich brakuje, a są sklepy Żabka.

