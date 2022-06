Obecnym standardem w ofertach na internet mobilny od wielu lat jest tradycyjny „lejek” po wykorzystaniu transferu danych z pakietu. Orange był tutaj wyjątkiem i z automatu powiększał go w takim wypadku o dodatkowe 10 GB, oczywiście za dodatkową opłatą.

Przy tworzeniu swoich zestawień i porównań nie miałem świadomości, że w ogóle tego pakietu - Zapasowy pakiet danych na konto, nie da się wyłączyć - myślałem, że to opcjonalna usługa. Teraz Orange informuje, że dopiero od 23 czerwca dodaje do regulaminu zapis to umożliwiający.

Nietrudno sobie wyobrazić, że nastąpiło to na wskutek protestów i reklamacji klientów nieświadomych takiego stanu rzeczy. Dajmy na to ten pakiet za 9,99 zł, idealnie nadaje się do tabletu, z którego sporadycznie dany klient korzystał.

Jednak podejrzewam, że niektórzy klienci nie kontrolowali tego zużycia i w przypadku przekroczenia swojego limitu - choćby o 100 kB, za usługę tę płacili dwa razy więcej.

Zajrzałem aż do regulaminu i rzeczywiście aktualnie brak w nim zapisów, mówiących o możliwości wyłączenia tej opcji. Co dziwi bardziej, klienci i tak przecież mogli zamówić sobie samodzielnie taki pakiet 10 GB za 10 zł, więc dotychczasowe rozwiązanie Orange to było nic innego jak uszczęśliwianie na siłę swoich klientów.

W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć zapasowy Pakiet danych na konto, wysyłając bezpłatnego SMS-a o treści BLOKUJ na numer 80148. Spowoduje to blokadę automatycznej aktywacji zapasowego Pakietu danych na konto do końca trwania Państwa umowy i nie będzie możliwe ponowne jego włączenie.

Na szczęście za dwa tygodnie będzie można to wyłączyć na cały okres umowy, według powyższego zapisu, bez możliwość włączenia z powrotem. Co wydaje się zupełnie niepotrzebne - gdy zabraknie transferu w miesiącu, każdy klient sam będzie mógł uzupełnić pakiet lub zwyczajnie poczekać na jego odnowienie.

Jak sam Orange zaznacza, powyższa zmiana wprowadzona jest na korzyść klientów i wprawdzie przysługuje z uwagi na tę zmianę możliwość wypowiedzenia umowy, ale jednocześnie operatorowi przysługuje roszczenie o zapłatę ulgi, przyznanej w związku z zawarciem umowy, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania.

Źródło: Orange.