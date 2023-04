Niech ktoś już zamknie Facebooka - to nie ma sensu

Okej, jeśli już mam być szczerym, to jestem po prostu znudzony Facebookiem. To platforma, która kiedyś była fajnym miejscem, ale teraz stała się zdegenerowanym miejscem z zasadami, które są niesprawiedliwe dla użytkowników. Facebook już dawno stracił swoją reputację i jest jedynie cieniem samego siebie.

Nie jestem sam w swoich przekonaniach - wiele osób zrezygnowało z Facebooka na rzecz bardziej ekscytujących platform, takich jak Instagram, TikTok, YouTube i Twitter. Facebook nie dostarcza już żadnych emocji ani treści, które kiedyś przyciągały nas do tej platformy. Krzysztof Rojek napisał na ten temat świetny tekst i w sumie to on zainspirował mnie do napisania właśnie tego, co czytasz teraz.

Facebook rządzi się teraz tylko algorytmami, które są bardziej zainteresowane generowaniem reklam i pobieraniem zysków, niż zaspokajaniem potrzeb użytkowników. Facebook stał się toksycznym miejscem, w którym treści są ukrywane, a użytkownicy są poddawani nadmiernej kontroli. Nawet Messenger, który kiedyś był świetnym sposobem na utrzymywanie kontaktów z przyjaciółmi i rodziną, stał się chaotyczny i trudny do obsługi. To odrobinę się zmieniło w ostatnim czasie, ale i tak nie jestem zadowolony. Jestem tam, bo są tam wszyscy.

Wszyscy wiemy, że Facebook zawsze był pełen fałszywych informacji i plotek, ale teraz to już przegięcie. Większość ludzi korzysta z Facebooka tylko po to, aby oglądać zdjęcia swoich znajomych, lub przeglądać posty z życzeniami urodzinowymi od ludzi, których nawet nie znają. To jest jedynie strata czasu i energii. Moim zdaniem, Facebook powinien już zniknąć z sieci. Nie ma sensu trzymać go w sieci, tylko dlatego, że jest to coś, co znaliśmy już od dawna. Jest to tylko zdegenerowane miejsce, które traci na popularności z każdym dniem. Powinien on zostać zamknięty, abyśmy mogli skupić się na nowych i ekscytujących platformach, które dostarczą nam więcej emocji i treści.

Pamiętam "dobre chwile" na Facebooku

Wszyscy wiemy, że Facebook miał swoje piękne chwile. Był to świetny sposób na utrzymywanie kontaktów z dalekimi znajomymi, dzielenie się zdjęciami i informacjami o naszym życiu. Ale to już dawno minęło. Teraz, Facebook jest tylko kolejnym narzędziem, które rządzi się swoimi zasadami, a nie potrzebami użytkowników. Nawet Antyweb miał swoją redakcyjną grupę, gdzie codziennie rozmawialiśmy o tym, co będziemy robić. A potem przeszliśmy na Slacka.

Nie można zaprzeczyć, że Facebook ma duży wpływ na nasze życie i naszą kulturę. Jednak w obecnych czasach, kiedy mamy do dyspozycji wiele innych, bardziej interesujących platform, Facebook traci na znaczeniu. Instagram i TikTok stały się nowymi ulubieńcami ludzi, którzy szukają inspiracji, humoru i emocji. YouTube jest idealnym miejscem dla ludzi, którzy chcą tworzyć i udostępniać treści wideo.

Facebook stał się miejscem, w którym znajdujemy tylko nudne posty, nudne filmy i nudne zdjęcia. To nie jest już miejsce, w którym możemy się rozwijać i szukać nowych inspiracji. Jest to tylko kolejny portal społecznościowy, który traci swoją wartość z każdym dniem. Moim zdaniem, Twitter (gdzie staram się być cały czas) ma dużo więcej sensu niż Facebook. To platforma, która pozwala nam uzyskać ważne informacje i być na bieżąco z wydarzeniami na całym świecie. Twitter to miejsce, w którym można znaleźć ciekawe dyskusje i opinie, a także udostępniać swoje własne spostrzeżenia. I to właśnie lubię: to bardziej rozwijające, niż memy typu "smacznej herbatki, chędożyć podatki".

Co więcej, Facebook jest złośliwą i toksyczną platformą. Często jest wykorzystywany do szkodzenia innym ludziom i szerzenia nienawiści. Wiele osób korzysta z Facebooka tylko po to, aby zobaczyć, co inni ludzie mówią na ich temat, lub aby znaleźć coś, co pozwoli im poczuć się lepiej na własnym tle. To nie jest właściwe zachowanie i nie powinno być akceptowane. W końcu, nie mogę przestać myśleć o tym, że Facebook po prostu zasługuje na swoje upadek. To platforma, która od dawna traci swój sens i wartość, a teraz jest już tylko cieniem samej siebie. Mam nadzieję, że wkrótce zniknie z sieci i będziemy mogli skupić się na innych, bardziej ekscytujących platformach, które dostarczą nam więcej emocji i treści. Nie ten czas, nie ci ludzie i nie te trendy. Facebooku, umieraj. Zrób sobie tę przysługę, proszę. Nie cierp więcej.