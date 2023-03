Nie chcesz stracić swojego konta na Facebooku? Musisz zrobić te 5 rzeczy!

Co chwilę słyszy się nowe historie o tym, że ktoś stracił konto a Facebooku. Niestety, lecz każdy może być obiektem potencjalnych ataków hakerskich na platformie Mety — niezależnie od ilości udostępnianych treści, częstotliwości odwiedzania Facebooka, ilości znajomych czy liczby grup, do której należymy. Paradoksalnie łatwiej jest bronić się przed takim atakiem, niż reagować już po fakcie. Co w takim razie należy zrobić, żeby zminimalizować (a nawet i wyeliminować) ryzyko utraty dostępu do swojego konta?

Źródło: Depositphotos

Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe to bez dwóch zdań coś, co powinno wejść nam wszystkim w nawyk. Wystarczy włączyć w Ustawieniach funkcję podwójnego potwierdzenia tożsamości podczas logowania, a każda osoba, której nawet uda się złamać nasze hasło, nie będzie w stanie przejść przez kolejne zabezpieczenia.

W tym celu musimy udać się do Ustawienia i prywatność, następnie do zakładki Prywatność — skróty, aż do karty o nazwie Bezpieczeństwo konta i tam Używaj uwierzytelniania dwuskładnikowego. Wtedy naszym oczom ukażą się trzy różne propozycje, które są następujące:

Aplikacja uwierzytelniająca — pierwszą opcją jest korzystanie z takich aplikacji jak na przykład Google Authenticator lub Duo Mobile, które generuje kod w celu lepszego zabezpieczenia konta — podczas logowania, należy wygenerować swój kod w takiej z aplikacji. Te działają tylko przez chwilę i uniemożliwiają włamanie na konto;

— pierwszą opcją jest korzystanie z takich aplikacji jak na przykład Google Authenticator lub Duo Mobile, które generuje kod w celu lepszego zabezpieczenia konta — podczas logowania, należy wygenerować swój kod w takiej z aplikacji. Te działają tylko przez chwilę i uniemożliwiają włamanie na konto; Wiadomość tekstowa (SMS) — wiadomość tekstowa w celu otrzymywania kodów weryfikacyjnych również jest porządną opcją. Meta jednak zaznacza, że ze względów bezpieczeństwa numery telefonów użyte do uwierzytelniania dwuskładnikowego nie mogą być użyte do zresetowania hasła, gdy uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest włączone;

— wiadomość tekstowa w celu otrzymywania kodów weryfikacyjnych również jest porządną opcją. Meta jednak zaznacza, że ze względów bezpieczeństwa numery telefonów użyte do uwierzytelniania dwuskładnikowego nie mogą być użyte do zresetowania hasła, gdy uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest włączone; Klucz zabezpieczeń — ostatnią dostępną opcją jest fizyczny klucz zabezpieczeń, który również skutecznie chroni nasze konto na Facebooku przed atakami. Podczas tego rozwiązania wprowadzenie kodu nie będzie konieczne.

Źródło: Depositphotos

Zawsze musisz mieć silne hasło

Nawet jeśli mamy włączoną weryfikację dwuetapową, nie należy stawiać na najprostsze hasła. Hasło ma być czymś, co chroni nasze konto przed innymi ludźmi — więc „123456789” czy imię naszego psa z „/123” na końcu to zdecydowanie za mało. Takie firmy jak Apple czy Google oferują własne, silne hasła, które następnie są zapisywane w pęku kluczy w naszym koncie — i to rozwiązania, po które warto sięgać — ciężko jest złamać długi ciąg losowych znaków. Możecie skorzystać również z zewnętrznych menedżerów haseł, na przykład 1Password lub Dashlane.

Zadbaj o aktualny adres e-mail

Adres e-mail przypisany do konta na Facebooku jest naprawdę przydatny — między innymi dlatego, że w awaryjnej sytuacji jest podstawą do zmiany hasła i odzyskania konta. Jeśli nie macie dostępu do skrzynki przypisanej do konta, jesteście zwyczajnie bezradni.

Źródło: Unsplash @alexbemore

Dostawaj informacje, kiedy dojdzie do podejrzanego logowania

Coś, co jest dostępne domyślnie na Twitterze czy koncie Google od dawna, na Facebooku (jeszcze) trzeba włączyć osobno. Musicie przejść przez następującą ścieżkę: Ustawienia -> Ustawienia i prywatność -> Prywatność — skróty -> Bezpieczeństwo konta -> Otrzymuj powiadomienia o nierozpoznanych logowaniach. W tym miejscu wybieracie, czy w razie podejrzanego logowania na Wasze konto, Facebook ma Was informować poprzez aplikację czy przez wiadomość e-mail. Warto zdecydować się na takie rozwiązanie, gdyż błyskawiczne powiadomienie jest w stanie pozwolić nam zareagować od razu w momencie, w którym atak się rozpocznie.

Nie daj się oszukać

Ostatnią zasadą jest to, żeby nie być podatnym na różne manipulacje. Chociaż wszystkie metody wymienione wyżej pomagają zatrzymać cyberprzestępców, tak nic nie będzie w stanie nam pomóc, jeśli podamy hakerom dane jak na tacy. W sytuacji otrzymania podejrzanego telefonu, w którym ktoś podszywa się pod naszego przyjaciela, członka rodziny czy dużej firmy, nigdy nie należy podawać swoich danych logowania. Kiedy ktokolwiek prosi o dane osobiste, należy się po prostu rozłączyć. Podobnie nigdy nie należy podawać nikomu swoich danych do logowania w Internecie.

Źródło: Depositphotos

Jeśli otrzymacie na skrzynkę mailową lub przez wiadomość SMS podejrzany link, który prowadzi do strony logowania na Facebooku, pod żadnym pozorem nie wpisujcie swoich informacji. To podstawowe techniki cyberprzestępców, którzy w ten sposób nabierają mnóstwo osób. W sieci trzeba być podejrzliwym i nie można być łatwowiernym, gdyż zwyczajnie przekłada się to na nasze bezpieczeństwo.

Stock Image from Depositphotos