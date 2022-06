To jak to w końcu jest? Kupujecie na Allegro czy w sklepach on-line sprzedawców? Mamy odpowiedź

Ciekawa dyskusja wywiązała się wczoraj pod wpisem o promocji Allegro Days. Jeden z Czytelników powołał się w niej na dane, według których 80% rozpoczętych procesów zakupowych, wliczając w to Google, kończy się na Allegro. Wydaje mi się, że odnalazłem w sieci ten właśnie raport, na który się powołuje, ale myślę, że ów Czytelnik mija się nieco z prawdą, ewentualnie pokusił się w swoim komentarzu o nadinterpretacje tych danych, niemniej i tak robią one wrażenie.

Dyskusja ta zaciekawiła mnie jeszcze z jednego powodu, ostatnio sam zastanawiałem się nad jej przedmiotem w tym w tekście - Dlaczego Polacy kupują na Allegro, a nie w sklepach sprzedawców?, a raport ten niejako potwierdza moje wywody.

Mowa o najnowszym raporcie agencji badawczej Atena Research&Consulting - Jak Polacy szukają i kupują produkty w Internecie? Ścieżki zakupowe on-line w Polsce 2022.

Na potrzeby odniesienia się do wspomnianej dyskusji zaczniemy opisywanie tego raportu nie od początku jak zwykle, ale od środka, by wytłumaczyć Wam, gdzie tkwił problem poznawczy tego Czytelnika.

Niemal na pewno powoływał się on na te powyższe dane z tego raportu. Widzimy tu, że konsumenci, którzy zaczynają swoją ścieżkę zakupową od Allegro, w zdecydowanej większości dokonują na tej platformie ostatecznego zakupu - 91%, a jedynie 5% kończy zakup w sklepie on-line, a jeszcze mniej w sklepie stacjonarnym.

Z kolei kupujący zaczynający ten proces od wyszukiwarki Google, w 57% kończą go na Allegro, a w 21% w sklepie on-line. Prawdopodobnie więc, ów Czytelnik zsumował te dane i wyciągnął średnią, czego przecież robić nie wolno.

Zwłaszcza, że jak zerkniemy teraz na cały raport, dane te nie odnoszą się do wszystkich internautów kupujących w sieci, a do jakiegoś ich wycinka, że tak brzydko to nazwę.

Widać to wyraźnie w powyższych danych, według których Allegro początkiem ścieżki zakupowej jest dla 30% badanych, a Google dla 18%. Tak więc można powiedzieć, iż co trzeci internauta w Polsce (to nadal sporo, ale na pewno nie 80%), rozpoczyna ścieżkę zakupową od Allegro i 91% z nich finalnie dokonuje też zakupu na tej platformie - tak należy czytać ten raport.

Przechodząc do pozostałej jego części, zerknijmy na najpopularniejsze platformy zakupowe w Polsce - podane dane procentowe mają niemal 1:1 przełożenie w statystykach Mediapanel Gemiusa, z wyjątkiem Shopee, które ma już 10 mln RU w Polsce. No, ale odwiedzający nie muszą się równać z kupującymi, być może reklamy zrobiły swoje.

Najchętniej wybieraną platformą zakupową jest Allegro, 86% internautów deklaruje, iż robi zakupy na Allegro, na drugim miejscu mamy OLX, a podium zamyka AliExpress.

Porównując jeszcze najpopularniejsze początki ścieżki zakupowej, a więc Allegro i Google - na Allegro najwięcej internautów sprawdza ceny produktów, ich dostępność i najlepsze produkty w poszukiwanej kategorii. Z kolei w Google sprawdzamy parametry produktów, które planujemy zakupić, opinie o nich i dostępne promocje.

Tak więc podsumowując, i odpowiadając na pytanie z tytułu - tak, jak już zaczynacie zakupy na Allegro, to i tam kupujecie. W znikomym procencie wybieracie sklepy on-line sprzedawców. Nieco lepiej to wygląda, jeśli chodzi o rozpoczęcie ścieżki zakupowej w Google, ale nadal ponad połowa osób kończy je na Allegro, a co piaty w sklepie on-line.

--

Metodologia badania: Badanie ilościowe zrealizowane wśród dorosłych Polaków, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy decydowali o zakupie produktu, korzystając przy tym z Internetu. Badanie przeprowadzone przy wykorzystaniu metody CAWI na panelu internetowym Próba badawcza N=4020 internautów. Realizacja badania: kwiecień – maj 2022.

Źródło: Atena Research & Consulting

