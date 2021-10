Co najchętniej kupujemy i ile wydajemy na zakupach online?

Jak często i na co wydajemy pieniądze w Sieci? Advox Studio w swoim raporcie „Zwyczaje e-zakupowe Polaków 2021” przygląda się internetowym zakupom Polaków. Po co najczęściej sięgamy wybierając sklep online i co jest dla nas ważne?

Ponad połowa (60%) "internetowych konsumentów" robi w sieci zakupy przynajmniej kilka razy w miesiącu. Blisko połowa z nich wydaje od 101 do 300 zł miesięcznie. I nie ma się co dziwić. rynek e-commerce w Polsce należy do najszybciej rozwijających się w Europie. Jego wartość na początku tego roku przekroczyła 100 mld złotych, a od trzech lat przybywa ok. 25% sklepów rocznie. Obecnie, zarejestrowanych w naszym kraju sklepów online jest 51 tysięcy. Jednak nie wszystko jest tak idealne. Jak podaje Advox Studio powołując się na informacje z Izby Gospodarki Elektronicznej, ok. 75% z nich znajduje się w złej lub bardzo złej sytuacji finansowej.

Najpopularniejszymi urządzeniami, za których pośrednictwem Polacy robią zakupy w Internecie, pozostają komputer stacjonarny lub laptop, wskazane przez ponad połowę badanych. Ponad 1/4 używa do tego przeglądarki na smartfonie lub tablecie, a niemal ⅕ korzysta z aplikacji mobilnych i platform zakupowych. Pod tym względem na tle zagranicznych konsumentów wypadamy blado. Ponad 70% użytkowników na świecie stawia właśnie na aplikacje mobilne. Być może to kwestia faktu, że polski rynek aplikacji sprzedażowych dopiero rośnie w siłę - o czym wspomina Rafał Gadomski z Advox Studio.

Polacy robią zakupy w sieci. Co najczęściej kupujemy?

A co kupujemy najczęściej? Raport podaje, że najchętniej online kupujemy odzież i dodatki - tę odpowiedź wskazało 62% respondentów. Na drugim miejscu znalazło się obuwie - 56% odpowiedzi. Podium zamykają kosmetyki i perfumy z wynikiem 49 procent. Z mniej oczywistych produktów na liście znalazły się ubezpieczenia (20% badanych) i części samochodowe. Na tę kategorię wskazało 24% ankietowanych. Najmniej kupujemy oprogramowania komputerowego (13% odpowiedzi) i materiałów budowlanych i wykończeniowych (14%). Rośnie też zainteresowanie zakupów spożywczych. Już co 5. internauta robi tego typu zakupy w sieci.

Co ciekawe, aż 80% badanych przyznało, że po zakupach dodaje swoje recenzje na stronach sklepów internetowych. Jak komentuje Rafał Gadomski, CEO Advox Studio - wiele sklepów nie chce dawać klientom możliwości recenzowania swoich produktów, obawiając się negatywnych wypowiedzi, ale to błąd. Możliwość zapoznania się z opiniami zwykłych użytkowników zwiększa zaufanie klientów do sprzedających -.

Raport „Zwyczaje e-zakupowe Polaków 2021” powstał na podstawie wyników badania zrealizowanego metodą CAWI przez firmę badawczą w dniach 13-20 września 2021 na grupie reprezentatywnej 1000 osób.

Źródło: informacje prasowe, obrazek wyróżniający: rupixen.com z Unsplash