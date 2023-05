Koniec "wyścigu słoni"?

Każdy kto korzystał z dróg szybkiego ruchu, których w Polsce mamy coraz więcej, kojarzy pewnie sytuację, kiedy to ruch na takiej drodze wyraźnie zwalnia z powodu wyprzedzających się pojazdów ciężarowych. Przepisy obecnie są tak skonstruowane, że ciężarówki nie mogą poruszać się z prędkością większą niż 80 km/h, choć zazwyczaj i tak jadą nieco szybciej, niespełna 90 km/h. Nie mogą przekroczyć tej prędkości, bo taki odczyt pojawiłby się na tachografie, a to mogłoby skutkować mandatem. Dlatego więc gdy jeden pojazd ciężarowy wyprzedza drugi, to różnica prędkości między nimi jest marginalna, rzędu 1-2 km/h. Z tego powodu wyprzedzanie kilkunastometrowych składów może trwać nawet minutę i więcej, co skutecznie spowalnia ruch.

Każda strona ma swoje argumenty, kierowcy pojazdów ciężarowych mówią, że dla nich każdy 1 km/h się liczy, bo mają dokładnie wyliczone przerwy i czasami po prostu muszą wyprzedzić. Ci wyprzedzani, też nie mają żadnego interesu w odpuszczeniu gazu na kilka chwil, aby manewr przebiegł szybciej. Sytuacja jest patowa, a cierpią na tym kierowcy samochodów osobowych. Nie chodzi nawet o to, że muszą na minutę zwolnić do 90 km/h. Takie sytuację zabijają płynność ruchu, powodując przy okazji zagrożenie spowodowane nagłym zbliżeniem się do siebie większej liczby samochodów. Nikt wtedy nie zachowuje bezpiecznej odległości, a jak ktoś inny się jeszcze śpieszy, to czasami dochodzi o niebezpiecznych sytuacji.

Nic więc dziwnego, że rząd chciałby takie sytuacje ograniczyć. Można to zresztą zrobić już teraz, bo istnieje przecież znak B-26, który zakazuje wyprzedzania pojazdom ciężarowym. Stosuje się go zazwyczaj w okolicach MOPów i skrzyżowań z innymi drogami, ale teraz Ministerstwo Infrastruktury chce zakazać wyprzedzania na wszystkich drogach szybkiego ruchu. Minister Adamczyk, który o tym wspomniał, nie był skłonny do dzielenia się szczegółami, a projektu ustawy nie ma jeszcze na rządowych stronach. Można bezpiecznie założyć, że kierowcy pojazdów ciężarowych nie będą zachwyceni nowym przepisem. Pojawiają się także pytania, co w sytuacji gdy różnica prędkości między pojazdami jest znacznie większa. Niestety odpowiedzi jeszcze nie mamy. Tak samo jak nie wiemy kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie.