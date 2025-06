Polacy boją się utraty pracy. Tak źle nie było od pandemii

Raport jest dość obszerny - liczy aż 118 stron, na koniec odeśle Was do bezpośredniego linku z wynikami, tutaj przyjrzymy się tytułowym obawom Polaków o utratę pracy w kontekście ostatnich lat i obecnie w 2025 roku.

Spójrzmy najpierw na tę kwestię z punktu widzenia pracodawców. Widać tu wyraźnie, iż skłonność do zwiększania zatrudnienia wyraźnie spadła w 2020 roku po wybuchu pandemii, co skutkowało rok później rekordowym poziomem zmniejszania zatrudnienia.

Co więcej, do dziś firmy podchodzą z ostrożnością do zwiększania zatrudnienia i poziom co czwartej firmy sprzed pandemii, która je wówczas planowała nie wrócił do dziś.

Agnieszka Żak, Dyrektor Regionalna, Gi Group Poland:

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów i ryzyko zwolnień, zmieniające się wymagania i galopująca automatyzacja – polski rynek pracy jest pełen kontrastów. Globalne trendy ekonomiczne skupiają się w nim jak w soczewce, a ich jedyny wspólny mianownik stanowi dynamiczna zmiana.

Nieco pośrednią kwestią jest tutaj skłonność samych pracowników do zmiany pracy i tutaj w kontekście pandemii zaobserwowano ciekawy trend. Po jej wybuchu tylko nieznacznie wzrósł brak planów zmiany zatrudnienia, a już na koniec 2020 roku spadł o niemal połowę i do dziś utrzymuje się na tym poziomie. Aktualnie 40% pracowników nie planuje zmiany pracy, a blisko 44% owszem - w krótszym lub dłuższym terminie.

Przechodząc już do tytułowych obaw, znowu pandemia okazała się punktem zwrotnym w ocenach swojego zatrudnienia przez pracowników.

W 2020 roku odsetek pracowników nie obawiających się zwolnienia spadł z 87,5% do zaledwie 43% i jednocześnie wzrósł odsetek pracowników obawiających się tego - z 9.2% do aż 34,6%.

Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group:

Anna Wesołowska, Dyrektor Zarządzająca Gi Group:

Dane jasno wskazują, że niepewność coraz bardziej wkrada się do codziennego życia pracujących, szczególnie tych młodszych oraz zatrudnionych w sektorach bardziej podatnych na zmiany rynkowe, takich jak handel. Choć nadal większość osób wskazuje na stabilizację, to rosnąca liczba tych, którzy obawiają się zwolnienia, to sygnał dla pracodawców, że powinni w jeszcze większym stopniu zadbać o transparentność komunikacji oraz długoterminową perspektywę zatrudnienia.

Jak jest obecnie? Przy w zasadzie stałym poziomie braku obaw o zwolnienia - około 55%, odsetek osób obawiających się jego wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym z 26% do blisko 32%.

Na koniec przyjrzyjmy się kto najbardziej obawia się aktualnie o utratę pracy. Jeśli chodzi o płeć więcej mężczyzn żywi takie obawy, ale jednocześnie więcej ich nie ma, co wynika z większej niepewności kobiet w tym zakresie.

W przypadku wieku, największy odsetek obawiających się zwolnienia jest w najmłodszej grupie wiekowej: 18-24 lata.

Wysokość zarobków wpływa na niepewność o zatrudnienie u osób z najniższym poziomem wynagrodzenia i powyżej 10 tys. zł. Z kolei osoby zarabiające od 5 tys. zł do 10 tys. zł odznaczają się największą pewnością o swoje zatrudnienie. Natomiast w przypadku branż, największy niepokój jest w handlu i usługach, a jeśli chodzi o stanowisko wśród młodszych specjalistów i pracowników niższego szczebla.

Link do pełnych wyników raportu „Barometr rynku pracy 2025” znajdziecie tutaj (pdf).

Źródło: Gi Group Holding

Stock Image from Depositphotos.