Zakaz sprzedawania kont z grami na Allegro. Nie kupicie też już konta na Spotify

Od 4 stycznia do tej listy dopisany będzie zakaz sprzedaży podobnego stałego lub czasowego dostępu do kont streamingowych z muzyką, jak Spotify i Tidal oraz do gier. Allegro wymienia tu takie pozycje jak: Steam, Epic Games Store, GOG, uPlay, Origin, PlayStation Network, Xbox Live.

Wyjątek będą tu stanowiły gry“free to play”, których użytkownicy będą mogli nadal sprzedawać swoje konta na Allegro wraz z całą ich zawartością.

Mam nadzieję, że to wyczyści Allegro z tego typu ogłoszeń, które pojawiają się w niezliczonych ilościach i to często pod jednym kontem sprzedawcy. Co przyjmuje w skrajnych przypadkach postać spamowania serwisu ofertami sprzedaży kont do gier czy różnych serwisów streamingowych.

Na koniec dla kontrastu zła wiadomość, od 20 stycznia Allegro znowu podniesie prowizje od sprzedaży w takich kategoriach jak Elektronika, Moda, Dom i ogród, Supermarket, Dziecko, Uroda, Zdrowie, Kultura i rozrywka, Sport i turystyka, Motoryzacja, Kolekcje i sztuka czy Firma i usługi.

Ze szczegółami wszystkich zmian, wraz z nową wysokością prowizji w wymienionych kategoriach, znajdziecie na stronach Allegro.

Źródło: Allegro.