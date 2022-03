Polacy gotowi na sklepy bez kas i obsługi. Efekt zakazu handlu w niedziele?

Mowa oczywiście o sklepach całkowicie samoobsługowych i usługach szybkiego dostarczania zakupów (zwykle w 15 minut), z magazynów znanych pod nazwą dark shop.

ARC Rynek i Opinia przeprowadził ostatnio badanie, z którego wynika, iż dla ponad połowy Polaków - 51%, zakaz handlu w niedziele stanowi problem, a jeszcze większy odsetek takich deklaracji jest wśród osób w wieku 18-24 lat i mieszkańców większych miast powyżej 500 tys. – 62%.

Dostrzegają to twórcy dark shop’ów (Lisek, Jokr czy Swyft) oraz sklepów samoobsługowych (na przykład Nano Żabki), które są coraz bardziej rozpoznawalne i popularne wśród rodaków, którym zakaz handlu w niedziele doskwiera najbardziej.

dr hab. Anna Dąbrowska, Katedra Badań Zachowań Konsumentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie:

Koncept dark sho’pów ma krótką historię na polskim rynku i związany jest z dużymi miastami, miejscami o gęstej zabudowie. Relatywnie wysoka znajomość dark sho’ów i chęć korzystania z oferty tego nowego konceptu świadczy, że Polacy, szczególnie osoby młode, szybko akceptują nowości, które dają im oszczędność czasu robienia zakupów. Bardzo wielu badanych wyraziło zainteresowanie robieniem zakupów w sklepach całkowicie samoobsługowych.

Mimo, że to nowa usługa na polskim rynku, już co czwarty Polak wie czym są dark shop’y i prawie 3/4 z nich wyraziło chęć korzystania z nich. Największe zainteresowanie dark shop’y wzbudzają wsród osób w wieku od 25 do 34 lat oraz od 35 do 44 lat – po 75%, a jeszcze większe wśród mieszkańców większych miast do 499 tys. – 80%.

Podzielone zdania, co do obostrzeń handlu w niedzielę mogą wskazywać na zmianę stylu życia, podejścia do spędzania czasu wolnego w galeriach handlowych. Zdecydowanie jest to większym problemem dla osób młodych, którym trzeba zaoferować jakiś substytut, który w sposób atrakcyjny zagospodaruje ich czas wolny. Niewątpliwie, dla tych którzy lubią lub muszą z konieczności robić zakupy w niedzielę, dobrym rozwiązaniem będą sklepy samoobsługowe.

Jednak największe zainteresowanie Polaków wzbudzają sklepy bez obsługi, którymi zainteresowanie wykazuje już prawie 90% z badanych. Tak więc potencjał tego typu sklepów jest ogromny, dlatego można się spodziewać, iż w najbliższym czasie powstanie ich więcej w naszym kraju, nie tylko w wykonaniu Żabki.

Badanie zostało zrealizowane od 10 do 17 lutego 2022 przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI – ankiety online zrealizowane na epanel.pl (N=1015). Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS próba populacji Polaków w wieku 18-65 lat.

