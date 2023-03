Statki wykorzystujące wiatr, prądy na morzu to coś, co dobrze znamy. I może wydawać się, że stosowanie takiego napędu w statkach przyszłości może być nieco karkołomnym zadaniem, ale... w tym szaleństwie jest metoda. Naukowcy z Uniwersytetu w Southampton chcą wykorzystać takie podejście celem dekarbonizacji transportu morskiego.

Pionierski projekt naukowców zakłada wyposażanie dużych statków w ultranowoczesne żagle skrzydłowe. Badacze dostali już fundusze od inkubatora od Innovate UK. Nowoczesne żagle skrzydłowe mogą okazać się świetnym pomysłem na uniknięcie wykorzystania kończących się już i nieobojętnych dla środowiska paliw kopalnych, które stanowią aktualnie podstawę w kontekście transportu morskiego. Celem zbadania potencjału pomysłu na żagle skrzydłowe, badacze będą musieli ocenić, jak nowoczesne statki poradzą sobie, gdy wyposaży się je w FastRig, opracowane przez brytyjską firmę Smart Green Shipping.

Statki napędzane wiatrem to oczywiście nic nowego - ale prawie każdy duży statek działający obecnie jest zasilany paliwami kopalnymi, co pozostawia trwały ślad na środowisku. Chociaż opracowywane są nowe technologie wspomagania wiatrem, wiele z nich nie jest gotowych do wprowadzenia na rynek, a ich przewidywane oszczędności paliwa nie zostały niezależnie zweryfikowane na morzu, dlatego finansowane przez Wielką Brytanię projekty badawcze takie jak ten są tak ważne.

dr Joseph Banks, Instytut Morski w Southampton

Dwuletni program współpracy zakłada testy chowanego 20-metrowego żagla FastRig zamontowanego na statku handlowym Pacific Grebe - brytyjskiej jednostce o długości 105 metrów. Zbadane zostaną takie aspekty jak możliwości wygenerowania energii i kompensacja głównego źródła zasilania. Tutaj doskonale widąć, że FastRig może być montowany na już gotowych statkach: technologii można użyć we wcześniej zbudowanych jednostek, aby szybko zmniejszyć emisje i pomóc w tworzeniu cichszych, bezemisyjnych statków w przyszłości. Oprócz testów "w terenie", odbędzie się także seria numerycznych wspartych eksperymentami przeprowadzonymi w naszym wysoko oprzyrządowanym 138-metrowym zbiorniku holowniczym Boldrewood i tunelu aerodynamicznym RJ Mitchell.

Przyszłość należy do odnawialnych źródeł energii. Czy tego chcemy, czy nie

Wczoraj opublikowany przez nas artykuł wskazał, jak istotna może być synergia dwóch rozwiązań: centrum danych zostało użyte do ogrzania basenu i zoptymalizowania kosztów energii koniecznej do uzyskania wody o odpowiedniej temperaturze. Teraz mamy do czynienia z łączeniem statków znajdujących się w eksploatacji z alternatywnymi źródłami energii potrzebnej do przemieszczania się jednostki. Raczej nie jest możliwe pełne zastąpienie tutaj paliw kopalnych, ale nie ma problemu z tym, aby w znacznym stopniu ograniczyć ich zużycie za pomocą takich żagli jak FastRig. Kompensacja uzyskiwanej energii może być ciekawym sposobem na zmniejszenie śladu węglowego transportu morskiego, który jest jedną z najistotniejszych metod dostarczania dóbr na całym świecie.