Jakie auto można wziąć w wynajmie długoterminowym dla osób fizycznych?

Wynajem długoterminowy auta – abc

Wynajem długoterminowy samochodu – inaczej auto na abonament – to usługa, w przypadku której najemca korzysta z wybranego samochodu w zamian za comiesięczną opłatę abonamentową. Umowa wynajmu trwa zazwyczaj od 12 do 48 miesięcy, a po jej zakończeniu istnieje możliwość przedłużenia wynajmu z tym samym lub innym autem, wykupienia pojazdu lub zwrócenia go do firmy wynajmującej. Ta przez cały okres trwania kontraktu pozostaje właścicielem samochodu.

Długoterminowy wynajem aut jest przeznaczony dla każdego, kto ukończył 18 lat, posiada potwierdzony, stały dochód i zdolność kredytową. Jak wskazuje Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, w 2023 roku pod względem łącznej liczby aut rynek wynajmu długoterminowego odnotował wzrost o 9% w stosunku do roku poprzedniego.

Warto wiedzieć! Podpisując umowę najmu, przyszły najemca może wnieść opłatę na start, dzięki której comiesięczny abonament ulegnie obniżeniu. Wkład własny jest jednak całkowicie dobrowolny.

Do wyboru najemcy są zazwyczaj różne pakiety usług – podstawowe lub rozszerzone. Przykładowo, platforma Automarket oferuje klientom pakiety Basic i Comfort. Rozszerzony wariant obejmuje wiele dodatkowych usług, m.in.:

naprawy i przeglądy;

samochód zastępczy na okres nawet 10 dni naprawy serwisowej;

obsługę serwisową w wybranym limicie kilometrów;

przechowywanie, serwis i wymianę opon.

Po stronie najemcy leży zatem wyłącznie uzupełnianie paliwa czy dbanie o czystość wynajmowanego auta, np. poprzez wizyty na myjni samochodowej.

Wynajem długoterminowy samochodów dla osób fizycznych – czy to możliwe?

Jeszcze jakiś czas temu usługi takie jak leasing czy wynajem długoterminowy kojarzyły się głównie z przedsiębiorcami. Obecnie jednak obie formy finansowania są dostępne także dla klientów, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Wynajem długoterminowy dla osób fizycznych to dobry wybór w przypadku kierowców, którzy potrzebują większego auta na rok lub dwa, jednak później planują powrócić do jazdy swoim mniejszym samochodem. To także idealne rozwiązanie dla każdego, kto chciałyby wypróbować wymarzony model przed jego zakupem na własność.

Jakie auto może wziąć w długoterminowy wynajem osoba fizyczna?

Do wyboru klientów prywatnych, którzy chcą wynająć auto na dłuższy okres, są tysiące modeli popularnych marek – m.in. Hyundai, Opel, Toyota, BMW, Audi, Ford, Volkswagen, Skoda czy Citroen. To sprawdzone, gotowe do jazdy samochody, które bardzo często są też objęte gwarancją producenta lub polisą ubezpieczeniową od kosztów napraw – takie zabezpieczenie oferuje swoim klientom wspomniana platforma Automarket. To właśnie jej ofertę podamy teraz za przykład.

Toyota – wynajem długoterminowy dla osób fizycznych

Jedną z marek, której samochody są dostępne w wynajmie długoterminowym dla osób fizycznych, jest Toyota. Mowa m.in. o modelach Corolla, Yaris, Aygo, RAV4 czy ProAce.

Hyundai – wynajem długoterminowy dla osób fizycznych

Fani samochodów marki Hyundai z pewnością się nie zawiodą – w ofercie wielu polskich firm wynajmujących znajduje się mnóstwo modeli tej właśnie marki. Automarket oferuje najemcom m.in. Hyundaie i20, i30, Tucson, Kona czy Elantra.

Skoda – wynajem długoterminowy dla osób fizycznych

Wśród pojazdów do wynajęcia na dłuższy okres nie brakuje również samochodów wyprodukowanych przez Skodę – m.in. modeli Octavia, Superb, Fabia, Scala czy Rapid.

Ford – wynajem długoterminowy dla osób fizycznych

Kolejnym producentem, którego samochody znajdziemy w ofercie firm wynajmujących, jest Ford. Do wyboru najemców są najczęściej takie modele jak Kuga, Mondeo, Focus, a nawet Transit czy Transit Connect.

Opel – wynajem długoterminowy dla osób fizycznych

Poszukując samochodu do długoterminowego wynajmu, można spotkać się również z licznymi modelami marki Opel – m.in. popularnym Oplem Corsa, Astra, Insignia czy Mokka.

Samochody przeznaczone na wynajem długoterminowy dla osób fizycznych są dostępne w wersjach z różnym wyposażeniem, rodzajem silnika, nadwoziem czy skrzynią biegów. Tak szeroki wybór sprawia, że każdy kierowca jest w stanie znaleźć odpowiednie auto do konkretnych celów i dopasować model do aktualnych możliwości finansowych.