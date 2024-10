Zainstaluj Yesim i podróżuj po świecie bez obaw. Z tą aplikacją jesteś bezpieczny

W dobie coraz tańszych i bardziej przystępnych kart SIM gdziekolwiek jesteśmy — temat staje się coraz łatwiejszy. Ale prawdziwa rewolucja, dzięki której podróże po całym świecie jeszcze nigdy nie były tak łatwe technologicznie, trafiła do nas raptem kilka lat temu i jest... stosunkowo świeża. Mam tu na myśli eSIM (od ang. embedded SIM), które okazało się rewolucyjnym rozwiązaniem w świecie komunikacji. Jeżeli posiadacie urządzenie oferujące wsparcie eSIM, to istnieje duża szansa, że przed waszą ostatnią zagraniczną podróżą postawiliście właśnie na to rozwiązanie. Yesim to jeden z przedstawicieli pozwalający w prosty i efektywny sposób komunikować się ze światem gdziekolwiek jesteście!

eSIM -- co to takiego i dlaczego warto korzystać z tego rozwiązania?

O eSIM mówi się sporo, ale czym ono właściwie jest? To nic więcej, niż nowoczesna, cyfrowa karta SIM, którą dodajemy do naszego urządzenia (np. smartfona, tabletu czy zegarka) z poziomu systemu urządzenia mobilnego (i nie tylko). Nie wymaga to od nas żadnych fizycznych nośników -- a wymiana takiej karty sprowadza się do maźnięcia palcem po ekranie, co sprawia, że rozwiązanie to jest idealnie proste i poradzi sobie z nim każdy użytkownik smartfona. Co ważne: jest też niezwykle wygodne. Nie potrzeba żadnych specjalnych akcesoriów, by otworzyć tackę. eSIM eliminuje ten problem -- bo działa wyłącznie cyfrowo i jest zintegrowana bezpośrednio z urządzeniem. Zarówno więc proces dodawania karty, jak i jej wymiana, jest banalnie prosty i opiera się na zeskanowaniu kodu QR, by dodać nową kartę. Choć proces może różnić się w zależności od urządzenia / systemu, z jakiego korzystacie, nie powinno być żadnego problemu z dodaniem karty, jej edycją lub wymianą. Poradzą sobie z tym posiadacze iPhone’ów jak i smartfonów z Androidem.

Technologia eSIM to nie tylko wygoda. To rozwiązanie, które niesie ze sobą szereg zalet, czyniąc ją niezwykle atrakcyjną zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i biznesowych. Przede wszystkim, eSIM oferuje niespotykaną wcześniej wygodę. Bez potrzeby noszenia ze sobą kilku kart SIM, użytkownicy mogą płynnie przełączać się między operatorami, wybierając najkorzystniejsze oferty w zależności od lokalizacji. Ponadto eSIM jest bezpieczniejsza niż tradycyjne karty SIM. Jak już wspomniałem: nie można jej fizycznie wyjąć z urządzenia, co minimalizuje ryzyko kradzieży. Nierzadko nasze numery telefonów połączone są z dwuskładnikowym uwierzytelnianiem w ważnych usługach internetowych.

Yesim: nowoczesny operator z ofertą idealną dla Ciebie

Yesim to firma, której od samego początku przyświecał jeden cel: zrewolucjonizowanie rynku komunikacji z eSIM na czele. Z siedzibą w sercu Europy, firma szybko zyskała rozpoznawalność wśród użytkowników i zaczęła zdobywać popularność, która pozwala im w ekspresowym tempie wyprzedzać konkurencję. Dzięki ścisłej współpracy z operatorami komórkowymi na całym świecie, Yesim oferuje użytkownikom dostęp do szerokiej gamy planów danych, które można aktywować w mgnieniu oka, bez względu na to, gdzie się znajdują.

Co wyróżnia Yesim na tle konkurencji?

Na rynku nie brakuje usług eSIM, co zatem sprawia, że warto postawić na Yesim? Przede wszystkim: platforma oferuje niezwykle prostą i intuicyjną obsługę. Użytkownicy mogą zarządzać swoimi planami danych za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Ta została zaprojektowana z myślą o wygodzie i szybkości działania. Yesim stawia również na transparentność – brak ukrytych opłat oraz pełna kontrola nad wydatkami to cechy, które docenicie od wejścia. Dodatkowo, dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym i całemu szeregowi partnerów, Yesim gwarantuje niezawodną łączność, nawet w najbardziej odległych zakątkach świata. Trudno też przejść obojętnie obok prostoty związanej z płatnościami. Yesim jest rozwiązaniem prepaidowym, za które można zapłacić zarówno podpinając karty płatnicze Visa i Mastercard, jak i sięgając po popularne usługi zewnętrzne: PayPal, Apple Pay, Google Pay czy Binance Pay.

Niezawodny kompan w podróży

Jednym z kluczowych obszarów, w których karty eSIM nie mają sobie równych i są nieocenionym wsparciem okazują się międzynarodowe podróże. I to niezależnie od szerokości geograficznej. Szybka instalacja i aktywacja pozwala uniknąć wysokich opłat roamingowych i cieszyć się bezproblemową łącznością w dowolnym miejscu na świecie. Yesim oferuje plany danych w ponad 120 krajach. Co ważne: plany oferowane są nie tylko dla poszczególnych krajów, ale także regionów, co jest wyjątkowo przydatne podczas bardziej rozbudowanych podróży. I tak oto, zamiast kupować osobne plany do Gruzji i Armenii -- możemy wybrać plan dla Azji Środkowej. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych planujecie wycieczki do Meksyku lub Kanady? Żaden problem -- wystarczy plan dla Ameryki Północnej. Analogicznie sprawy mają się z Bałkanami, Europą czy Afryką.

W ofercie Yesim nie brakuje też planów oferujących internet w 147 państwach, albo takich typowo biznesowych rozwiązań, do których zaliczają się 43 państwa. Dzięki nim nie trzeba żonglować nawet wirtualnymi kartami — i nie ma obaw, że się zapomnicie i dostaniecie ogromny rachunek przez własną nieuwagę.

Poza podróżnikami — w dzisiejszych czasach eSIM to także narzędzie regularnie wykorzystywane przez pracowników zdalnych. Tam, gdzie niezawodna łączność jest kluczowa dla efektywności i produktywności. Platforma Yesim doskonale to rozumie i oferuje elastyczne opcje łączności, które pozwalają na pracę z dowolnego miejsca na ziemi. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w domu, kawiarni, na plaży czy w miejskim parku -- firma zapewnia stały dostęp do internetu o wysokiej przepustowości, co umożliwia płynne prowadzenie wideokonferencji, przesyłanie dużych plików i korzystanie z dobrodziejstw chmury. Co ważne: zarówno na urządzeniu gdzie jest wpięta, jak i udostępniana innym sprzętom.

Tak wygląda przyszłość komunikacji. Yesim doskonale o tym wie i jest na nią gotowe!

Rynek eSIM rozwija się w zawrotnym tempie, a prognozy wskazują, że w najbliższych latach liczba urządzeń obsługujących technologię będzie rosła znacznie szybciej. I Yesim doskonale dostosowuje się do tych zmian, nieustannie rozwijając swoją ofertę i wprowadzając nowe funkcje, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby użytkowników.

Yesim rozwija się bardzo sprawnie, regularnie dostosowując się do potrzeb klientów. Zróżnicowana, korzystna cenowo, oferta w połączeniu z wygodą użytkowania jest zestawem na wagę złota, którą docenią użytkownicy na całym świecie. Zarówno w przypadku krótszych, jak i dłuższych, wyjazdów. Tych prywatnych — i tych służbowych. Yesim jest przygotowane na wszystkie okoliczności. A co ważniejsze: z usługi skorzystamy szybko i bezpiecznie. Na oficjalnej stronie usługi możecie samodzielnie sprawdzić cenniki dla poszczególnych krajów / regionów, i to skrojone do waszych potrzeb. Tam również czekać na was będzie aktualna oferta operatora.

