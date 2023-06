Zabytki w Polsce w jednej aplikacji - poznajcie MonumentApp

Przede wszystkim będzie to aplikacja mobilna na Androida i iOS, a dla osób pragnących jeszcze bardziej zgłębić temat: dedykowany portal - spotkaniazzabytkami.pl i nowa odsłona magazynu „Spotkania z Zabytkami”.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński:

Zabytki i dziedzictwo są bardzo ważne dla naszej tożsamości i siły wspólnoty rozumianej w bardzo różny sposób. Są kołem napędowym rozwoju w bardzo wielu wymiarach, m.in. rozwoju kulturowego. Nadają sens życiu jednostek i wspólnot - społeczności lokalnych i wspólnot narodowych. Są także elementem nowoczesnej gospodarki coraz bardziej przyjaznym dla ludzi.



Nie wiem ile wśród Was jest osób, które lubią od czasu do czasu odwiedzić różne miejscowości w Polsce, ale osobiście praktykuje ten sposób odpoczynku od kilku lat i przyznaję, że niektóre lokalizacje miło mnie zaskoczyły. Ma to swój urok - odkrywanie takich miejsc i poznawanie ich historii, myślę że ta nowa aplikacja może być w tym bardzo pomocna - oczywiście jak już wprowadzona zostanie do niej cała baza zabytków dostępnych w naszym kraju.



O to możemy być spokojni, bo pieczę nad nią sprawuje Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków. Aplikacja MonumentApp dostępna jest na smartfony z Androidem (Google Play) i z iOS (App Store).

Aplikacja MonumentApp dostarczy informacji o konkretnych zabytkach oraz będzie oferowała gotowe propozycje tras, wskazując na miejsca związane z popularnymi serialami czy postaciami literackimi. Bezpłatna aplikacja opowie o zabytkach poprzez fascynujące biografie postaci, związanych zdziejami Polski. Nie zabraknie też informacji praktycznych, np. o przewidywanym czasie zwiedzania, cenach biletów czy atrakcjach w okolicy.

W aplikacji znajdziemy trzy moduły. Pierwszy - Eksploruj, pozwala na zapoznanie się z bazą zabytków, już dodanych do aplikacji. Są to ich opisy, styl i typ zabytku, a z praktycznych informacji dowiemy się w tym module czy dany obiekt jest aktualnie otwarty dla zwiedzających oraz jaki jest sugerowany czas jego zwiedzania.



Nie trafiłem w tej aplikacji jeszcze na obiekt, w którym dodane byłyby obiecane godziny zwiedzania (sprawdzałem kilkanaście pozycji otwartych dla zwiedzających), ale to dopiero początek tego projektu, dajmy temu czas. Ważne, że już moduł ten zintegrowany jest z wbudowaną w aplikację mapę oraz połączony z nawigacją Google Maps, dzięki czemu w kilka sekund możemy zlokalizować dany obiekt i wyznaczyć trasę dotarcia na piechotę, samochodem czy jak tam lubimy zwiedzać takie zabytki.



Niezwykle przydatny do planowania zwiedzania w konkretnych lokalizacjach, może być drugi moduł - Wycieczki. Na razie dostępnych jest w nim zaledwie kilka pozycji, ale te dodane pokazują potencjał tego rozwiązania pod warunkiem jego rozbudowy, a na to będą też mieli wpływ sami użytkownicy aplikacji MonumentApp.



Dostępne wycieczki będzie można filtrować według rodzaju zabytków w nich dostępnych, powiązanych z nimi historycznych postaci, czasu potrzebnego na całą wycieczkę czy ich lokalizacji. Można również tworzyć własne wycieczki i określać czy mają być dostępne tylko dla nas czy dla całej społeczności. Wszystkie pozycje, czy to znalezione w module Eksploracja czy Wycieczki można dodawać do ulubionych, dzięki czemu będzie można szybko do nich dotrzeć w trzecim module - Ulubione.

Całość wygląda naprawdę dobrze i obiecująco. Mam nadzieję, że aplikacja MonumentApp będzie rozwijana i wzbogacana o nowe pozycje czy brakujące elementy - bez wątpienia brakowało do tej pory takiego narzędzia dla zwiedzających zabytki w Polsce. Na koniec jeszcze jedna uwaga - w sensie podejrzewam, iż to kwestia czasu, bo nazwę aplikacji mamy już po angielsku, ale przydałoby się angielska wersja zawartości dla zwiedzających turystów spoza naszego kraju.

Źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków.