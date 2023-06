Wakacje będą drogie. Zobaczcie ile zapłacimy za noclegi w Polsce!

Z ogólnym danych można wymienić to, iż 58% Polaków planuje w tym roku wakacje w kraju (w zeszłym roku 61%) i w podobnym odsetku co rok wcześniej planujemy wydać na nie więcej niż w roku poprzednim. W 2022 roku raczej lub zdecydowanie więcej planowało większe wydatki 51%, a w tym roku 52% wyjeżdżających.

dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich:

Średnio na wakacje, w przeliczeniu na osobę, zamierzamy wydać w bieżącym roku 1614 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 1358 zł. Należy zatem liczyć się z tym, że za tegoroczne wakacje zapłacimy nawet o 20% więcej niż przed rokiem. Warto pamiętać, że jest to kwota uśredniona, wynikająca z przeliczenia tego, ile zamierzamy wydać i ile osób będzie nam towarzyszyć.



Z osób, które nie wyjeżdżają na tegoroczne wakacje - 14% (w zeszłym roku 15%), najwięcej powodów tego wskazywano po stronie pogorszenia sytuacji finansowej.

Ceny noclegów w Polsce 2023

Agroturystyka

To wyniki badań, a jak przedstawiają się ceny samych noclegów w rejonach turystycznych w Polsce? Zacznijmy od agroturystyki - pobieżne sprawdzenie poniższych cen wskazuje, iż chodzi tu wynajęcie na tydzień całego domku.



Mam więc wątpliwości czy właściwe jest tu podawanie cen dla dwóch osób. Wydaje mi się, iż nie jest to najczęstszy wybór par, jak już się wynajmuje domek, to dla większej grupy osób. Na tegoroczną majówkę wynajmowałem domek na Mazurach: 6 osób dorosłych + 2 dzieci na 6 dni za 3,4k zł, co zupełnie inaczej się rozkłada w kosztach.

Niemniej według tych danych, najdrożej w te wakacje będzie wynająć na tydzień domek w górach, aż o prawie 3k zł drożej niż w zeszłym roku dla dwóch osób (rodziny o ponad 2k zł), a najmniej koszty wzrosły właśnie na Mazurach - o ponad 700 zł przy dwóch osobach i o prawie 900 zł: dwie osoby dorosłe + dwójka dzieci oraz w Bieszczadach, gdzie rodziny zapłacą o prawie 400 zł więcej niż w zeszłym roku.

Apartamenty

W przypadku apartamentów jest naprawdę różnie, największe różnice w porównaniu z rokiem ubiegłym są dla par, choć w Karpaczu zarówno pary jak i rodziny zapłacą o ponad tysiąc złotych więcej niż w 2022 roku. Najmniejsze wzrosty cen dla par i rodzin odnotowano w Mrągowie i we Władysławowie, a dla samych rodzin w Giżycku i w Zakopanem.



Hotele

Co do hoteli, niestety nie ma danych z zeszłego roku dla porównania. W tym roku najdrożej za hotel zapłacicie za tydzień pobytu dla dwóch osób w Świnoujściu - aż ponad 12k zł, a dla rodzin w Mikołajkach, Władysławowie i Ostródzie.



Pola namiotowe

Rzecz jasna, najtańsza opcja jak co roku dotyczy pól namiotowych. Tutaj ceny podane są już za dobę, które to również wzrosły, ale nie jakoś odstraszająco jak w przypadku bardziej wygodnych opcji noclegów, podanych wyżej.



Dojazd na wakacje

W jakich cenach dojedziemy na wakacje? To już oczywiście zależy skąd, twórcy raportu pokusili się o wycenę dojazdu samochodem z Warszawy oraz pociągiem lub autobusem.



Z raportu pominąłem koszty wyżywienia i atrakcji, to już zupełnie indywidualna kwestia, ale z ciekawości zajrzyjmy jeszcze do cennika tegorocznego wyjazdu za granicę na tydzień, dla par i całej rodziny 2+2: apartament all inclusive + przelot samolotem.



Na najwyższy wzrost kosztów musicie się przygotować przy wylocie do Hiszpanii, a na najmniejszy przy wylocie do Turcji, kierunek ten cały czas jest najpopularniejszy wśród rodaków, nie tylko ze względu na relatywnie niskie koszty, ale też z uwagi na zniesienie obowiązku paszportowego dla Polaków od kwietnia 2022 r.

–

Raport oparty jest o wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez agencję badawczą Minds&Roses, techniką wywiadów internetowych w czerwcu 2023 roku na reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania próbie (18+) Polaków liczącej 1000 osób. Został także uzupełniony o wybrane dane zewnętrzne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego. W zakresie cen i usług prezentowanych w raporcie dokonaliśmy opracowań własnych.

Źródło: Związek Banków Polskich.

Stock Image from Depositphotos.