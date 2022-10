Do tej pory tylko Apple Mail z dużych dostawców usługi poczty e-mail, ma zaimplementowaną funkcję Hide My Email, pozwalającą na skuteczną walkę ze spamem. Jednak lepiej rozwiązał to Proton Mail, dzięki przejętemu na początku tego roku SimpleLogin.

Zanim jednak przejdziemy do SimpleLogin od Proton Mail, dla porównania słów kilka o tym jak funkcję Hide My Email rozwiązało Apple w swojej poczcie.

Blokada spamu w Apple Mail

Otóż w Apple Mail możemy aktualnie przy zapisywaniu się do różnego rodzaju newsletterów, przy zakładaniu kont w serwisach czy zwykłej korespondencji e-mail - wygenerować losowy adres e-mail. Poczta, która później przychodzi na ten adres, przekierowywana jest automatycznie na nasz główny adres e-mail.

Jest on narzucany z góry, nie można go zmienić czy edytować, nie ma też żadnych do niego specjalnych ustawień czy statystyk. W przypadku, gdy na dany adres zaczyna spływać spam, możemy ten adres dezaktywować lub ostatecznie usunąć. W ten sposób uzbierałem już listę składającą się z kilkudziesięciu takich pozycji, które można rozróżnić jedynie po etykiecie czy ewentualnie dodanej wcześniej notatce.

Blokada spamu w SimpleLogin od Proton Mail

W Apple Mail możemy wygenerować dowolną ilość takich losowych adresów, w SimpleLogin w darmowej wersji tylko 10, ale co istotne są one niezwykle praktyczne i funkcjonalne - w ten sposób, że nie będzie Wam potrzebne więcej.

Po krótce działanie to obrazuje powyższa grafika, za chwilę pokażę Wam, jak to działa w praktyce.

SimpleLogin to narzędzie, które pozwala na ukrycie swojego prawdziwego adresu e-mail, blokowanie skrzynki pocztowej przed spamem oraz ochronę przed śledzeniem. Aby skorzystać z tego rozwiązania możemy założyć nowe konto w usłudze SimpleLogin i dodać do niego później naszą główną skrzynkę - Gmail, Outlook itp., a jeśli mamy już konto e-mail na Proton Mail, wystarczy zalogować się do SimpleLogin danymi tego konta, bez konieczności zakładania kolejnego.

Po zalogowaniu do SimpleLogin generowany jest losowy adres e-mail, który możemy podawać do zakładania kont, zapisywania się do newsletterów czy zwykłej korespondencji e-mail. Możemy też stworzyć nowy adres e-mail, wybierając do niego prefix, a nawet domenę, spośród kilku dostępnych nawet w darmowej wersji.

Każdy taki e-mail ma dołączone statystyki - liczbę wysłanych z niego wiadomości, otrzymanych czy zablokowanych. Co ważne, każda wiadomość, którą otrzymamy na ten e-mail, jest rozróżniana poprzez nadanie jej indywidualnej nazwy nadawcy. W ten sposób możemy zidentyfikować konkretnego nadawcę, który z czasem zaczyna rozsyłać nam spam i zablokować go, bez konieczności usuwania całego adresu, który na przykład podaliśmy w innych miejscach.

Nadawca nie jest informowany o blokadzie, jego wiadomości po prostu przestają przechodzić i dochodzić na naszą główną skrzynkę, możemy je podejrzeć tylko w statystykach pod nazwą - zablokowane.

Tak więc to dużo bardziej funkcjonalne i konfigurowalne narzędzie do blokowania spamu niż te od Apple. Co ważne, całość dostępna jest z poziomu aplikacji mobilnej na iOS i Androida, ale też z poziomu przeglądarki na desktopie, dzięki rozszerzeniu do Chromium i Firefox.

Konto można założyć też bezpośrednio na stronie SimpleLogin, w darmowej wersji dostajemy do dyspozycji 10 aliasów, nielimitowane miejsce i przekazywane wiadomości.

