Informacje o zamknięciu sklepu z grami i aplikacjami na starych generacjach konsol Sony wywołały spore zamieszenie i wzbudziły niepokój wśród graczy. Część społeczności popędziła wydawać pieniądze na tytuły, które dostępne są wyłącznie w formie cyfrowej. Druga część przestrzega przed tego typu pochopnymi zakupami. Dlaczego? Okazuje się, że w przypadku konsol PlayStation 3 i PlayStation 4 pojawia się dodatkowy problem — bateria na płycie głównej. Jej celem jest podtrzymywanie zasilania układa zegara systemowego, który jest kluczowy przy weryfikacji licencji na gry i aplikacje oraz… rejestrowanie zdobywanych trofeów.

Jeśli bateria się wyczerpie, zegar systemowy nie będzie wskazywał poprawnej daty, co uniemożliwi uruchamianie gier. Wydawać by się mogło, że rozwiązaniem problemu będzie wymiana samej baterii, co nie stanowi większego wyzwania — wystarczy wypiąć tę rozładowaną i zamontować na płycie nową. Problem pojawia się w wtedy, gdy nie będzie możliwości połączenia z PlayStation Store w celu przeprowadzenia synchronizacji zegara systemowego z serwerem. A to on akceptuje i autoryzuje aktywację licencji na korzystanie z cyfrowych wersji gier. To zabezpieczenie jest na tyle uporczywe, że w momencie braku kontaktu na linii konsola > serwer, nie będzie można uruchomić gier na fizycznych nośnikach.

PS3 i PS4 bez dostępu do gier. Tak może wyglądać przyszłość konsol Sony

If your system clock resets to zero, the only official way to correct it is to connect to the PSN network. However jailbreaking the console allows you to set it manually. — Lance McDonald (@manfightdragon) 23 marca 2021

Takie zabezpieczenia stosowane przez Sony są z jednej strony zrozumiałe — uniemożliwiają np. oszukiwanie systemu trofeów. Zdobycie osiągnięcia wraz z datą jego otrzymania jest weryfikowane na podstawie danych zegara systemowego synchronizowanych z serwerami PlayStation. Jednak w sytuacji, w której dostęp do serwerów zostanie całkowicie wyłączony, konsola nie będzie wstanie połączyć się z nimi w celu weryfikacji i ustawienia odpowiedniej daty. Potwierdza to Lance McDonald — nazwisko znane w społeczności hackerów i modderów konsol. Jak tłumaczy, takiego problemu nie ma na modyfikowanej konsoli, gdyż ta pozwala na ręczne ustawienie zegara systemowego.

Nie tylko wyłączony PlayStation Store zablokuje dostęp do gier na konsolach Sony. Rozładowana bateria płyty głównej to większy problem

Rozwiązanie? McDonald sugeruje, że wszystko zależy od podejścia Sony. Ograniczenie może być rozwiązane stosowną aktualizacją oprogramowania konsoli, które pomijałoby weryfikację systemowej daty ze strony serwerów. Czy firma zdecyduje się na taki krok? McDonald podejrzewa, że nie. Dlaczego? Dla japońskiej firmy ma to mieć bardzo niski priorytet. Inaczej ten problem postrzegają sami gracze i osoby zainteresowane zachowaniem gier dla przyszłym pokoleń, w tym społeczność zrzeszona w inicjatywie Does it play?.

Nie da się ukryć, że po wyłączeniu serwerów PlayStation Store dla konsol PS3, PSP, PS Vita i niewątpliwie PlayStation 4 (i następnych generacji) legalny dostęp do dziesiątek, jeśli nie setek tytułów zostanie całkowicie zablokowany. Alternatywą jest piractwo i hakerzy, którzy radzą sobie z tego typu problemami. Jednak nie jest to wcale takie proste. Sony, jak i inne firmy, walczą z tego typu praktykami od lat i stawiają przed społecznością hakerów ogromne trudności w dostaniu się do systemu i modyfikowania go w taki sposób, by mógł uruchamiać gry pochodzące z mniej legalnych źródeł.

Oczywiście nie wiadomo czy tak w rzeczywistości będzie wyglądać przyszłość konsol. Jeśli informacje o wyłączeniu PSN dla konsoli PlayStation 3 się potwierdzą, nie wiadomo jak Sony podejdzie do tematu licencji i weryfikacji zegara systemowego. Musimy czekać na oficjalne stanowisko.