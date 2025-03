Za darmo to uczciwa cena. Epic Games rozpieszcza każdego tygodnia

Epic Games chyba jak żadna inna firma przyzwyczaiła graczy PC do darmowych gier.

Sklep Epic Games można już spokojnie nazwać synonimem usługi z darmowymi grami na nasze komputery. Czy ktoś kiedyś słyszał, aby ktoś coś tam kupił? Teraz firma próbuje odwzorować ten stan rzeczy przy pomocy swojej aplikacji mobilnej, na której od dzisiaj rozdaje darmowe gry.

Nie co miesiąc, ale cały tydzień darmowych gier!

Już od stycznia bieżącego roku, firma rozdaje co miesiąc nową grę. Jednak właśnie obwieściła na swoim oficjalnym blogu, że od dzisiaj wskakuje na wyższy bieg i zmienia zasady gry. Zaczyna się nowy wymiar rozpieszczania użytkowników systemów z iOS, ale przede wszystkim Androidów. Nie co miesiąc, lecz każdego tygodnia będą wpadały możliwości pozyskania gier bez opłaty. Darmowe przygody rozpoczyna Super Meat Boy Forever oraz Eastern Exorcist. Gry będą dostępne dla obydwu platform aż do dwudziestego siódmego marca tego roku.

September 13, 2021, Brazil. In this photo illustration the Epic Games logo seen displayed on a smartphone with a Apple Store logo in the background

To oznacza, że te dwa tytuły dołączą do już całkiem pokaźnego tłumu bezpłatnych tytułów, które były wcześniej rozdawane, a były to:

iOS oraz Android

Super Meat Boy Forever

Eastern Exorcist

Bridge Constructor: The Walking Dead

MR RACER: Premium

The Forest Quartet

The WereCleaner

Super Meat Boy Forever Eastern Exorcist Bridge Constructor: The Walking Dead MR RACER: Premium The Forest Quartet The WereCleaner Android

Bowling Clash

Endling - Extinction is Forever

Chicken Police - Paint it RED

One Hand Clapping

Neighbours back From Hell

This is The Police

This is The Police 2

This Is The President

Through the Darkest of Times

Instalowanie tych gier różni się trochę od tego jak z reguły instalujemy aplikacje. Trzeba pobrać zewnętrzny sklep, który na Androidach instaluje się poprzez pobranie .apk, a na iOS potrzebne jest użycie przeglądarki Safari lub Brave. Dokładne instrukcje są umieszczone na stronie Epic Games Store.

Źródło: Epic Games Store