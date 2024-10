Pokemony w kolekcjonerskiej wersji karcianej powracają. Cofnij się w czasie dzięki najświeższej odsłonie popularnej gry. Pikachu, Charizard i wszystkie inne znajome kieszonkowe potworki czekają już teraz w AppStore i Google Play.

Reklama

Nowa era karcianych pokemonów

Pokemon Company

W Pokemon TCG Pocket wrócisz do dawnych lat frajdy z otwierania nowych paczuszek z kartami. Tak samo jak w rzeczywistości, może je wykorzystać do złożenia talii i sprawdzenia się przeciwko innym graczom. Ta wersja zawiera trochę inne zasady niż wersja fizyczna i są przystosowane do szybkich, emocjonujących pojedynków. Idealnie na platformę mobilną!

Co 12 godzin odświeża się pasek mocy, który pozwoli otworzyć kolejny zestaw. Wybiera się jedną z trzech paczuszek zawierających pięć kart i jest to najbardziej ekscytujący moment, twórcy zadbali nawet o to, żeby górną część trzeba było zerwać. Zupełnie jak prawdziwe opakowanie! Dodatek (nazwa serii, w skład której wchodzi pierwszych 256 kart gry) Genetic Apex został stworzony wyłącznie dla tej gry i nie jest planowane, aby powstała wersja fizyczna. Karty można trafić w normalnej i specjalnej edycji, która jest niepowtarzalna w prawdziwym świecie... Pozwala wkroczyć w jej środek i zobaczyć pokemony w ich naturalnym środowisku. Karty są oczywiście potrzebne do stworzenia talii złożonej z 20 kart. Jednak bez obaw, gra ma przygotowane zestawy, z którymi się nauczy podstaw i postawi pierwsze kroki na arenie.

Za stworzenie Pokemon TCG Pocket jest znane fanom nintendowych gier mobilnych studio DeNA. Naturalnie we współpracy z samym Nintendo oraz Pokemon Company. Gra jest dostępna na systemy iOS oraz Android. Warto dodać, że Pokemon TCG Pocket jest kompletnie inną rzeczą niż Pokemon TCG Live. Niestety jest to dezorientujące, a różnica jest ogromna. Live łączy się bezpośrednio z fizycznymi edycjami kart, podczas gdy Pocket to najnowsza gra, która jest osobnym bytem platform mobilnych.