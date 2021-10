Za chwilę będziesz mógł powiedzieć MS Edge na jaką stronę chcesz się udać

Microsoft Edge zyskuje nową funkcję. Będzie można dyktować to, co chcemy w niego wpisać.

Asystenci głosowi są już z nami od lat i trzeba przyznać, że póki ich obecności na pewno nie można nazwać "zdecydowanym sukcesem". Owszem, są ludzie którzy ich używają, ale jednak codzienne korzystanie z Asystenta Google czy Siri wciąż jest domeną mniejszości. Tymczasem obsługa głosem pojawia się w coraz większej liczbie miejsc. Dziś możemy mówić nie tylko do naszego smartfona czy komputera, ale też do telewizora czy samochodu. Za chwilę będziemy mogli też mówić do naszej przeglądarki internetowej. Wszystko dzięki nowości, która za chwile znajdzie się w Microsoft Edge.

Microsoft Edge z głosowym wpisywaniem treści

Jak donosi Techradar w wersji Dev Edge'a dla Windowsa 11 Microsoft dodał funkcję pozwalającą wypełniać dowolne pola w które można coś wpisać za pomocą głosu. Funkcja ta bazuje na rozpoznawaniu mowy z użyciem chmury Azure i może być uruchomiona zarówno na urządzeniach z fizyczną klawiaturą jak i na komputerach z ekranem dotykowym. Na fizycznych klawiaturach będzie potrzeb na kombinacja przycisków Win+H, a na wirtualnych - kliknięcie ikony mikrofonu.

Co więcej, funkcja ma obsługiwać od startu wiele języków - angielski, chiński, francuski, hiszpański czy niemiecki, więc jest minimalna szansa, że będziemy mogli dyktować także po polsku, choć osobiście wątpię, by taka funkcja była dostępna też w naszym języku. Poza tym - czy taka forma wpisywania byłaby w ogóle użyteczna. Zakładam, że dla osób z jaką formą niepełnosprawności bądź urazem, który utrudnia im używanie komputera, możliwość podyktowania adresu WWW, komentarza czy postu w mediach społecznościowych może być wręcz nieoceniona. Obawiam się jednak, patrząc na to, że wpisywanie głosowe potrafi być mocno nieprecyzyjne, dyktowanie w każdym innym wypadku będzie raczej sztuką dla sztuki, niż realnym usprawnieniem dla użytkownika.

