FREENOW Pets - nowa usługa przy przejazdach taksówkami

FREENOW wychodzi właśnie na przeciw potrzebom właścicieli małych zwierząt, którzy to często zamawiają taksówki na przejazd ze swoimi pupilami. Od teraz będzie to możliwe w aplikacji mobilnej wprost z ekranu zamówienia przejazdu.

To spore ułatwienie przy planowaniu przejazdów, bo do tej pory - w razie, gdy potrzebowaliśmy zamówić przejazd z psem lub kotem taksówką, musieliśmy dodatkowo wchodzić w szczegóły zamówienia i zaznaczać opcję „Małe Zwierzęta”. Ta nadal będzie dostępna przy zamawianiu taksówek FREENOW w 24 miejscowościach w Polsce, jednak mieszkańcy stolicy wybiorą ją od razu na ekranie zamówienia.



Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FREENOW w Polsce:

FREENOW oferuje bezpieczne, wygodne i szybkie przejazdy dla każdego. Cieszymy się, że grono pasażerów FREENOW powiększa się o futrzanych przyjaciół naszych użytkowników. Zamierzamy im ułatwić zamawianie przejazdu i przemieszczanie się po mieście na dłuższych dystansach, dlatego udostępniamy opcję Pets na głównym ekranie aplikacji. Przypominamy także o odpowiednim przewożeniu małych zwierząt w przeznaczonych do tego transporterach, aby zwierzę mogło podróżować bezpiecznie i nie zakłócało uwagi kierowcy podczas jazdy

Zaznaczając przejazd Pets, podróżni mogą mieć pewność, iż kierowca wyraził już zgodę na przewożenie pasażerów z małymi zwierzętami, więc unikną niespodzianek przy podjeździe taksówki, co może mieć znaczenie, jak się gdzieś spieszymy.



Cena? Przejazd FREENOW Pets to koszt zbliżony do przejazdów taksówkami w usłudze Comfort, a więc nieco drożej niż przy najtańszej opcji Lite. Jeśli nowe przejazdy z małymi zwierzętami zyskają na popularności w Warszawie, FREENOW rozszerzy usługę Pets na pozostałe miasta w Polsce. Tymczasem, FREENOW przekaże sumę wartości pieniężnej wszystkich przejazdów z usługi Pets wykonanych do 4 lipca dla Fundacji Przyjaciele Palucha.

Aplikacja do zamawiania taksówek FREENOW, dostępna jest do pobrania za darmo z Google Play na smartfony z Androidem i z App Store na urządzenia z iOS na pokładzie.

Źródło: FREENOW.