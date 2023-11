Jeszcze więcej oszczędności! Subskrypcja Uber One wkracza do Polski

Często zamawiasz jedzenie z Uber Eats i marzysz o tym, żeby jeszcze bardziej zaoszczędzić na dostawie? Teraz to możliwe dzięki programowi lojalnościowemu Uber One, który właśnie wchodzi na polski rynek! Korzyści z uczestnictwa w tym programie są istotne i dla maniaków zamawiania posiłków w ten sposób to jak najbardziej ciekawa opcja.

Uber One to subskrypcyjny program lojalnościowy, który zdobył już ponad 12 milionów użytkowników w 19 krajach, a teraz jest dostępny także w Polsce. Stała opłata miesięczna w wysokości zaledwie 12,99 zł umożliwia zamawianie jedzenia bez ponoszenia kosztów dostawy oraz opłat serwisowych.

Uber przygotował jednak pewną niespodziankę. Jeśli zdecydujesz się na subskrypcję Uber One, pierwszy miesiąc masz za darmo. To doskonały sposób, żeby przekonać się, czy rzeczywiście jest to program dla nas.

Jak wskazuje Uber, subskrypcja One pozwala zaoszczędzić średnio 30 zł miesięcznie. Aplikacja będzie regularnie podsumowywać oszczędności użytkownika, każdy może śledzić bezpośrednio w aplikacji, ile udało mu się "wycisnąć" z uczestnictwa w programie.

Brak opłat za usługę i dowóz to jednak nie wszystko. Uber One to także możliwość skorzystania z wyjątkowych ofert promocyjnych. Ważna uwaga - aby konkretne zamówienie zaliczyło się jako realizowane w ramach subskrypcji One, musi ono wynosić powyżej 40 złotych i wskazywać na lokal biorący udział w programie.

Polska dołącza więc do 19 innych krajów, gdzie Uber One cieszy się ogromną popularnością. Poza naszym krajem, z tego programu można skorzystać w: Portugalii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Republice Południowej Afryki, Australii, Nowej Zelandii, Chile, Tajwanie, Japonii, Kostaryce, Peru, Kolumbii, Brazylii, Sri Lance i Hiszpanii.