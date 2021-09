YT Music będzie miał więcej użytkowników niż Spotify? Tak, jeżeli odpowiednio policzysz

Rynek streamingu muzyki to bardzo ciężkie miejsce dla nowych graczy. Owszem, różne usługi oferują różne funkcje, takie jak możliwość tworzenia playlist z dwóch i więcej kont, bądź dźwięk Hi-Fi, ale u swojej bazy mają dokładnie te same treści - tych samych artystów i zespoły. Kiedy więc YT music wchodziło na rynek, raczej nie wróżono mu wielkiego sukcesu, ponieważ Apple Music i Spotify były już ustabilizowanymi, olbrzymimi graczami z milionami abonentów. Co w takim wypadku mogło zrobić Google?

Google sparowało YT Music i YT Premium. Dzięki temu YT Music idzie jak burza

Jak donoszą źródła, w dwa lata od swojego uruchomienia (i powolnej migracji z Google Play Music) YT Music posiada już ponad 50 mln płatnych subskrybentów, czym znacznie przebił oczekiwania samego Google. Dla porównania - Apple Music ma obecnie 70 mln płatnych użytkowników, a Spotify - nieco ponad 160 mln. Oznacza to, że YT Music goni Apple, i w krótkim czasie wypracował to, na co Spotify potrzebowało wielu lat. Czy jest aż tak dobrze?

Pokusiłbym się o stwierdzenie, że nie. YT Music można oczywiście nabyć osobno, ale też jest częścią YT Premium. To, ile użytkowników kupiło streaming muzyki jako samodzielną usługę, a ile dostało go w gratisie (i być może nigdy nie użyło) pozostaje tajemnicą. W redakcji mieliśmy na ten temat małą debatę, ponieważ ja nie miałem i prawdopodobnie nigdy YT Premium mieć nie będę i jeżeli miałbym kupić YT Music to tylko jako osobną usługę. (chociaż samo YT Music w Polsce kosztuje 19,99 zł / msc, podczas gdy YT Premium - 23 zł, więc to kiepski interes). Natomiast moi redakcyjni koledzy posiadają YT Premium i uważają, że tylko ułamek osób z tych 50 mln kiedykolwiek odpalił YT Music.

Niemniej - jestem pewien, że wspomniane 50 mln jest liczbą podpompowaną nieco przez użytkowników Yt Premium, którzy nigdy do usługi nie zajrzeli. Dobrze byłoby w takich porównaniach zobaczyć, ile faktycznie osób korzysta z YT Music. Jeżeli bowiem usługi Google będą zdobywać popularność w takim tempie, za chwile YT Music może się ogłosić najpopularniejszą usługą do streamingu muzyki.

