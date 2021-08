Drogie Apple błagam rżnijcie od Samsunga! Ja chcę składanego iPhona

Drogie Apple jako wasz stary użytkownik mam do was gorącą prośbę, zróbcie takiego smartfona jak Samsung. Nie chodzi o Folda, bo jest on za duży i za drogi ale o Flipa.

Patrzę i patrzę na te wszystkie recenzje i opinie o nowym Flipie (kolega z redakcji go testuje ja jeszcze nie miałem go w rękach) i myślę sobie “no chciałbym taki”. Naprawdę wreszcie ktoś w tej nudnej i do bólu przewidywalnej branży zrobił coś co mnie nie tylko zaciekawiło, ale też bardzo zaintrygowało. Nie dość, że Samsungowi ten nowy Flip wyszedł bardzo ładnie to jeszcze ma kilka przydatnych ciekawostek jak np. duży ekran widoczny po złożeniu telefonu. No i ten dźwięk składania! Od razu przypominają mi się dawne czasy kiedy składany telefon był klasyką.

Drogie Apple ja wiem, że wy nie robicie niczego na wyścigi, czekacie, obserwujecie rynek i zachowania klientów. Wiemy, że niedługo w nowych iPhonach będą jeszcze lepsze kamery, może lepszy czas pracy na baterii i może wreszcie lepsze odświeżanie ekranu. Wszyscy wiemy, że rżniecie pomysły od konkurencji tak samo jak oni od was. Stąd też moja prośba, nie czekajcie 3 lata albo i dłużej tylko róbcie swoje składaki. Miano bycia perfekcjonistą technologicznym już i tak dawno do was nie pasuje więc tym bardziej można zaryzykować z pierwszym składanym modelem. Nawet jak coś będzie nie tak - najwyżej powiecie, że źle go trzymamy.

Z piórem do tabletu długo musieliście czekać aby wreszcie zrozumieć, że to jest przydatne. Teraz więc macie szansę nadgonić przemiany na rynku nieco szybciej. Ja wiem i doskonale rozumiem, że kasa wam się od zawsze zgadza i nie musicie ryzykować bo pozycję lidera w branży macie nienaruszalną. Może jednak gdzieś w podświadomości macie ukrytą chęć ryzyka, taką minimalną, malutką ale wystarczając do tego aby zrobić coś bardziej szalonego niż nowe ramki w iPhonach.

Nie twierdzę, że wasz dział R&D i Tech nic nie robi bo przecież wywołaliście na całym świecie szok procesorami M1 i ich wydajnością. W tym naprawdę jesteście perfekcyjni, ale JA CHCĘ SKŁADANEGO IPHONA!

Nawet jeśli mielibyście zaryzykować (bo zarzut o tym, że zżynacie od konkurencji będzie oczywisty), chociaż jakby się zastanowić to o jakim ryzyku mówimy skoro wasi lojalni klienci kupią wszystko, nawet te idiotyczne akcesoria za kosmiczne pieniądze.

Ktoś zapewne powiem, żebym sobie wreszcie kupił tego Samsunga i przestał marudzić. Nie mogę - chciałbym, ale nie mogę. Jakiś czas temu zdecydowałem, że dla łatwości kontaktu, integracji, wspólnych narzędzi i rozwiązań i lepszego zarządzania sprzętem - przesadzę całą rodzinę na iPhona i Apple. Trwało to jakieś 2 lata ale się udało. Zrobienie teraz wyrwy w postaci zamiany iPhona na Flipa byłoby nie tylko mało rozsądne, ale też po prostu bardzo niepraktyczne. Dwóch telefonów natomiast nigdy nie nauczyłem się ani używać ani nosić.

Drogie Apple błagam rżnijcie od Samsunga! Koncepcja jest dobra, resztę zrobicie po swojemu.