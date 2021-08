Ponad 70 mln użytkowników HarmonyOS. Czy jest co świętować?

HarmonyOS ma już 70 mln użytkowników. Czy to wystarczy, by inne firmy zaczęły współpracować z Huawei pod kątem kompatybilności ich sprzętów z tym systemem?

HarmonyOS przez lata rozgrzewał wyobraźnię fanów technologii, będąc obietnicą rewolucji w systemach operacyjnych. Wielu ludzi przewidywało, że będzie on stanowił alternatywę dla Google i może zagrozić monopolowi firmy na oprogramowanie do smartfonów. Huawei miał więc zrobić coś, co do tej pory nie udało się innym - Samsungowi, Firefoxowi i pozostałym. HarmonyOS pokazywano stopniowo, nieco zmieniając po drodze narracje dookoła systemu. Pomimo, że i tak stanowi on bardzo pokaźne dzieło w kwestii oprogramowania, HarmonyOS okazało się on być dużo mniej "przełomowe" niż by sobie tego życzyli niektórzy fani. Dzięki temu, że jego bazą jest otwartoźródłowy Android, HarmonyOS mogło zostać jednak zaimplementowane do wielu istniejących już na rynku smartfonów. I to właśnie Huawei zrobił.

HarmonyOS z 70 mln użytkowników. Huawei zaczyna się rozkręcać

W przypadku takich premier jak system operacyjny liczba początkowych użytkowników ma kluczowe znaczenie. To właśnie to było jednym z kluczowych czynników braku sukcesu mobilnego Windowsa, pomimo tego, że wielu ludzi chwaliło sobie ten system operacyjny. Samo HarmonyOS jest dosyć trudne do zaadapotowania na rynkach takich jak europejski, gdzie bez GMS ani rusz. Dlatego, póki co, większość jego użytkowników pochodzi (zapewne, tego Huawei nie mówi) z rodzimych Chin. Ilu ich jest? Według firmy - obecnie ponad 70 mln.

System operacyjny dostępny jest, oczywiście, na nowych smartfonach, ale też aktualizację otrzymało wiele starszych urządzeń. W sumie ponad 100 modeli może pobrać alternatywny system operacyjny. Huawei jest oczywiście dumny z tego, jak przebiega aktualizacja i nie ma się temu co dziwić. Jednak zdobycie użytkowników do jedno, a ich utrzymanie - drugie. Dziś dużo osób może instalować HarmonyOS z ciekawości, bądź też - kupować smartfony z nim nawet bez wiedzy o tym, czym różni się on od "pełnego" Androida (jak już mówiłem, Chiny nie korzystają z GMS więc nie jest to dla nich tak duża niedogodność).

Teraz Huawei musi przekonać do siebie 3 grupy ludzi. Po pierwsze, samych użytkowników, by dali systemowi szansę na dłużej. Po drugie - producentów oprogramowania, by uznali, że warto inwestować chociażby w AppGalery ( z tym jest już coraz lepiej). Trzeci podpunkt jest jednak chyba najtrudniejszy do zrealizowania, ponieważ HarmonyOS bardzo dużo swoich możliwości wiąże z kompatybilnymi sprzętami domowymi. Na konferencji Huawei pokazał, że współpracuje z wieloma firmami, jednak większość z nich nie jest szeroko znana. Powstaje pytanie - czy 70 mln użytkowników to wystarczająco dużo, by znane firmy produkujące np. AGD zaczęły współpracować z Huawei i tworzyć sprzęty kompatybilne z HarmonyOS?

O tym przekonamy się w najbliższych latach.

