YouTuber zbudował miasto za ponad 56 milionów złotych. Powód Cię zaskoczy

Czy MrBeast’a trzeba komukolwiek przedstawiać? Amerykański youtuber znany jest głównie z szalonych pomysłów i wydawania niebotycznych sum w jednym celu – dostarczania najlepszego contentu w internecie. Twórca wielokrotnie powtarzał, że pieniądze są rolą drugorzędną i stanowią tylko pomost do realizacji pomysłów, a nie cel sam w sobie – kolejnym dowodem tej maksymy jest miasto wybudowane na potrzeby teleturnieju. Koszt budowy to 14 milionów dolarów.

Pieniądze to tylko narzędzie

Twórczość MrBeast’a – a dokładniej Jamesa Donaldsona – od lat kręci się wokół dużych pieniędzy. Było już rozdawanie miliona przypadkowym osobom na ulicy, budowanie piramidy ze stosów gotówki czy wręczanie kosztującego majątek Lamborghini osobie, która jako ostatnia zdejmie rękę z samochodu. Za każdym kolejnym razem MrBeast idzie o krok dalej i nie inaczej jest tym razem.

Źródło: Depositphotos

Twórca jakiś czas temu mocno zaintrygował się netfliksowym Squid Game i postanowił odtworzyć „zabawę” w rzeczywistości, a teraz jest już prawie gotowy do premiery swojego nowego projektu, czyli Beast Games – na potrzeby opracowanego przez siebie turnieju stworzył małe miasteczko dla uczestników.

Zawodnicy zawalczą o 5 milionów dolarów – koszta projektu przyprawiają o zawroty głowy

Beast Games to mini serial tworzony we współpracy z Amazon, który będzie jednym z największych projektów w karierze Donaldsona. Już w przyszłym tygodniu na Prime Video pojawi się produkcja, która do tej pory pochłonęła aż 100 milionów dolarów. Samo wybudowanie miasta w szczerym polu, to wydatek na poziomie 14 milionów dolarów, czyli ponad 56 milionów złotych!

Skąd takie duże liczby? Cóż, MrBeast raczej nie bawi się w półśrodki – miasto zostało zbudowane od podstaw i będzie nie tylko areną zmagań 1000 zawodników, ale też miejscem ich zakwaterowania. Znajdują się więc tam nie tylko kwatery mieszkalne, ale też cała masa dopakowanej technologią scenografii, będącej częścią wymyślnych zadań i gier zespołowych.

Wydaliśmy 14 000 000 dolarów na zbudowanie miasta na polu, gdzie uczestnicy Beast Games będą mieszkać i rywalizować – MrBeast w wypowiedzi na X

Wszystko to brzmi imponująco, ale nie zapominajmy, że jeszcze niedawno zarówno Amazon jak i MrBeast musieli zmagać się z silną krytyką właśnie z powodu opisywanego turnieju. Pod koniec wakacji głośno zrobiło się o pozwach, wytoczonych zarówno przez uczestników, jak i osoby pracujące przy budowie obiektu. Zwracano uwagę na niebezpieczne warunki pracy (m.in. spadającej elementy scenografii), brak wynagrodzeń za nadgodziny i wręcz „nieludzkie” warunki uczestnictwa w konkursie – mowa tutaj między innymi o konieczności rezygnacji z życia prywatnego i zawodowego oraz licznych przypadków upokorzeń na planie. Rzecznik MrBeast’a w tamtym czasie krótko skwitował, że incydenty były spowodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi i problemami technicznymi.

Ostatecznie jednak wszystko udało się dopiąć na ostatni guzik, a premiera produkcji została zaplanowana na 19 grudnia. Uczestnicy zawodów zawalczą o 5 milionów dolarów – zwycięzcę poznamy jednak dopiero po 10 odcinkach Beast Games.