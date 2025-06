YouTube zmienia zasady. Na lepsze, ale wielu poważnie rozzłoszczą

Najnowsza aktualizacja polityki dotyczącej livestreamów na YouTube, która wejdzie w życie już 22 lipca tego roku, podnosi minimalny wiek użytkowników mogących prowadzić transmisje na żywo z 13 do 16 lat. To kolejny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa młodych twórców w internecie i... kolejny z takich, które wywołują co najwyżej uśmiech politowania. A przy okazji raz jeszcze każą zastanowić się nad tym, jak właściwie wygląda kwestia polityki big techów w temacie.

Nowe ograniczenia wiekowe dla streamów na żywo na YouTube

Dotychczas każdy użytkownik powyżej 13. roku życia, spełniający inne wymagania platformy, mógł prowadzić transmisje na żywo tak długo, jak nie łamał regulaminu serwisu. Od 22 lipca 2025 roku ta granica zostanie podniesiona do lat 16. Jak wynika z zaktualizowanej strony pomocy YouTube, zmiana ta jest częścią szerszych działań mających na celu ochronę najmłodszych. Już w lutym Google zapowiedziało wykorzystanie najnowszych algorytmów do szacowania rzeczywistego wieku użytkowników, aby wyłapywać osoby podające fałszywe dane urodzenia. Teraz platforma idzie o krok dalej, wprowadzając bardziej rygorystyczne zasady dotyczące streamowania na ich platformie.

Nie zabrakło miejsca na wyjątki od reguły

Młodsi użytkownicy, którzy ukończyli już 13 lat, nadal będą mogli pojawiać się w transmisjach na żywo, ale tylko pod warunkiem, że na ekranie widoczny będzie... dorosły. W domyśle: opiekun. W przeciwnym razie czat na żywo może zostać wyłączony, a sama transmisja usunięta. Co więcej: nastolatkowie w tym wieku mogą prowadzić livestreamy z własnego kanału, ale tylko jeśli dorosły zostanie dodany jako menedżer kanału, rozpocznie transmisję za pomocą YouTube Live Control Room i będzie aktywnie obecny przed kamerą. Te restrykcje mają na celu zapewnienie, że młodzi twórcy nie są narażeni na nieodpowiednie interakcje podczas transmisji.

Nowe zasady wpisują się w ostatnie, dość szerokie, działania YouTube na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Wśród nich m.in. konta nad którymi pieczę z prawdziwego zdarzenia mogą sprawować dorośli czy ograniczenia treści na kanałach oznaczonych jako "Stworzone dla dzieci". Platforma podkreśla również znaczenie ochrony prywatności młodych użytkowników, zachęcając ich do unikania ujawniania danych osobowych na wizji, a także korzystania z narzędzi moderacji czatu na żywo.

Podniesienie granicy wieku dla młodych streamerów może utrudnić użytkownikom budowanie swojej publiczności w obrębie serwisu... a jak wiadomo: miliony nastolatków marzą o karierze w mediach społecznościowych. Co z tej perspektywy może być dla nich zmianą irytującą i niezbyt fair. Z drugiej strony: priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa online jest zrozumiałe w dobie licznych zagrożeń w internecie i z perspektywy opiekunów to bez wątpienia znacznie ważniejsze. Czy nowe regulacje zniechęcą młodych twórców, czy ci po prostu znajdą sposób na jego obejście... albo postanowią streamować na innych platformach?