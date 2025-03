YouTube zaliczył poważną wtopę. Firma wraca z dobrymi wiadomościami dla użytkowników

W ostatnim czasie YouTube na sprzętach Apple wyświetlał wideo w kiepskiej jakości. Platforma na szczęście dostrzegła problem i go rozwiązała. Pytanie tylko, czy do takiej sytuacji powinno w ogóle dojść?

W ostatnich dniach YouTube ponownie dał się we znaki. Nie dalej niż kilka dni temu informowaliśmy o irytującym błędzie z Shortsami na Androidzie (który najwyraźniej wciąż nie został jeszcze naprawiony), a teraz dołączają problemy które doskwierają właścicielom urządzeń od Apple. Użytkownicy iPhone'ów oraz iPadów borykali się z problemem w kwestii jakości odtwarzanych materiałów - i to zarówno tych dłuższych, jak i krótszych. Wszystkie one były wyświetlane w najniższej jakości i absolutnie nic się z tym nie dało zrobić.

Po tym jak wpisów na ten temat zaczęło przybywać, Google oficjalnie potwierdziło istnienie problemu i zabrało się do działania.

YouTube na iOS w fatalnej jakości. Platforma reaguje

YouTube jest jedną z najpopularniejszych platform wideo na świecie, dlatego wszelkie awarie czy usterki dotykające dużej liczby użytkowników szybko eskalują i robi się o nich niezwykle głośno niezależnie od szerokości geograficznej. Awaria która dotknęła użytkowników systemów iOS oraz iPadOS była wyjątkowo frustrująca. Fatalna jakość materiałów sprawiała, że większość użytkowników która została dotknięta problemem najzwyczajniej w świecie odkładała telefon i tablet, bo niewiele w tym było frajdy. A że problemy dotknęły zarówno smartfonów jak i tabletów i problem dotknął dużej grupy użytkowników, to zarówno media społecznościowe jak i fora w mig zalała fala pytań i skarg. Tym razem Google nie mogło chować głowy w piasek i po kilku dniach zabrało głos w sprawie. Teraz firma wraca do nas z dobrymi wieściami: problem został rozwiązany!

YouTube na iPhone'ach w fatalnej jakości. Google rozwiązało problem

Po kilku dniach od pierwszych zgłoszeń, przedstawiciele platformy oficjalnie poinformowali, że problem został już zażegnany. W oficjalnej aktualizacji na forach wsparcia Google platforma ogłosiła, że usługa powinna działać już normalnie i użytkownicy nie powinni mieć dalszych trudności z jakością odtwarzania:

Szybka aktualizacja: Problem został rozwiązany. Wszystkie treści powinny odtwarzać się normalnie! – czytamy w oficjalnym komunikacie

Choć YouTube nie podał szczegółów dotyczących przyczyny awarii, to wygląda na to że firma była w stanie naprawić błąd po swojej stronie - bez konieczności aktualizacji aplikacji ze strony użytkowników. Jeżeli i was dotknął problem i od kilku dni unikacie YouTube'a, to warto dać platformie kolejną szansę, bo wszystko powinno już wrócić do normy.

Tylko sprzęty od Apple? Niby tak, ale...

Choć oficjalny komunikat YouTube koncentrował się na urządzeniach z mobilnymi systemami giganta z Cupertino na pokładzie, pojawiały się także wpisy użytkowników, że na analogiczne problemy trafili także na innych platformach. I to zarówno na komputerach, jak i na smartfonach z Androidem. Nie jest jednak jasne, czy były to odosobnione przypadki, czy część większego problemu. Ale jeśli jest to druga z opcji to prawdopodobnie zaserwowana aktualizacja po stronie firmy powinna rozwiązać problemy także i na innych sprzętach.