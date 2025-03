YouTube na TV dostanie nową aplikację. Google nie robi jej bez powodu

Aplikacja YouTube niebawem zmieni się nie do poznania, przynajmniej w wydaniu na telewizorach! Nowa wersja ma jeden istotny z punktu widzenia Google cel: wyeksponowanie płatnych treści. Choć może się to wydawać jedynie kosmetyczną zmianą, w praktyce internetowy gigant ma dążyć do pozostania bezpośrednim konkurentem takich rynkowych graczy jak Amazon Prime Video czy Disney+. Co biorąc pod uwagę obecne podejście do treści wydaje się być co najmniej dziwne.

W ostatnich latach liczba osób korzystających z YouTube na telewizorach znacznie wzrosła. A do tego twórcy serwisu zauważyli, że użytkownicy chętniej oglądają treści płatne, gdy te są odpowiednio wyeksponowane (a prawdopodobnie również i wycenione). Efekt? Nadchodząca aktualizacja interfejsu aplikacji ma skupić się na prezentowaniu płatnych treści w bardziej atrakcyjny oraz widoczny sposób.

YouTube chce konkurować z medialnymi gigantami. Przygotowuje nową aplikację YouTube

YouTube już od dawna nie jest tylko platformą do oglądania "krótkich filmików", które wiralowo zdobywają sieć. Teraz to domena TikToka i Instagrama, a na YouTube wielu zagląda bo dłuższe i... bardziej jakościowe treści. Wprowadzenie subskrypcji takich jak YouTube TV czy możliwość wykupienia dostępu do kanałów premium (STARZ, Paramount+) wyraźnie pokazuje kierunek dalszego rozwoju. I chęć konkurowania z największymi dostawcami treści streamingowych. Nowy interfejs aplikacji telewizyjnej jeszcze bardziej upodobni ją do serwisów takich jak popularne, płatne, serwisy VOD.

Ale co tak naprawdę ma się zmienić w aplikacji? Zamiast klasycznego wyglądu, który współdzielony jest między wszystkimi platformami, nowy interfejs zostanie zaprojektowany tak, aby jeszcze mocniej promować płatne treści. Kluczowymi zmianami mają być:

Zwiększenie widoczności z płatnymi treściami: sekcje z filmami do kupienia i wypożyczenia, a także subskrypcjami, będą bardziej eksponowane;

sekcje z filmami do kupienia i wypożyczenia, a także subskrypcjami, będą bardziej eksponowane; Integracja z treściami twórców: filmy oznaczone jako "odcinki" będą łączone z płatnymi treściami, tworząc bardziej spójne katalogi serialowe;

filmy oznaczone jako "odcinki" będą łączone z płatnymi treściami, tworząc bardziej spójne katalogi serialowe; Większa spójność z ekosystemem YouTube: możliwość tworzenia sezonów i odcinków sprawi, że treści będą bardziej uporządkowane i całość przypominać będzie serwowanie ich w bardziej tradycyjnej, telewizyjnej, formie i tamtejszym porządku.

Czas na wprowadzenie tych zmian nie jest przypadkowy, bowiem zbiegają się one w czasie z nowego, tańszego, planu subskrypcji: YouTube Premium Lite. Za 7,99 USD miesięcznie użytkownicy mogą oglądać "większość" filmów bez reklam. Ta tańsza opcja może zachęcić użytkowników do wykupienia dodatkowych subskrypcji premium w aplikacji telewizyjnej.

Na zmiany jeszcze chwilę zaczekamy. Mają trafić do użytkowników w najbliższych miesiącach

YouTube zapowiedział, że zapowiedziane zmiany w wyglądzie telewizyjnej aplikacji są właśnie przygotowywane i trafią do użytkowników "w ciągu najbliższych miesięcy". Jak zwykle prawdopodobnie sam proces ich serwowania użytkownikom nieco rozwlecze się w czasie, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości.

