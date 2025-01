Nowe eksperymentalne funkcje w YouTube. Jedną z nich pokochacie

YouTube może i jest jedną z najbardziej rozwiniętych platform wideo na świecie, ale to wcale nie znaczy, że spoczął już na laurach. Serwis jest cały czas rozwijany i wprowadzane są rożne zmiany, jedne lepsze, a inne gorsze. Niemal każdą z nich mogą najpierw przetestować użytkownicy Premium i tak jest również i tym razem. A nowych funkcji jest całkiem sporo, choć jak zwykle nie są dostępne na wszystkich platformach.

Lepsza jakość dźwięku w teledyskach

Jedną z najważniejszych zmian jakie wprowadzono dzisiaj jest możliwość poprawienia jakości audio w teledyskach. Nie od dzisiaj wiadomo, że im wyższa jakość obrazu tym lepsza jakość audio na YouTube, ale teraz jakość dźwięku zyska własne ustawienia. W aplikacji pojawi się możliwość wyboru "high-quality audio", czyli dźwięku w wysokiej jakości z bitratem na poziomie 256 kbps. Nie jest to może wartość powalająca na kolana, ale w przypadku utworów muzycznych zapewne bardzo przydatna. Aktywacji testowych funkcji można dokonać na stronie: http://youtube.com/new.

Poza lepszym dźwiękiem pojawi się także możliwość szybszego przeskakiwania do konkretnych fragmentów wideo w przeglądarce. Do tej pory możliwe to było tylko w aplikacji na smartfonach i tabletach. Z drugiej strony, na Androidzie i iOS dopiero teraz pojawi się możliwość odtwarzania z wyższą prędkością, która ma sięgać aż 4-krotnego przyśpieszenia. To szczególnie przydatne jeśli lubicie słuchać na YouTube podcastów. Poza tym planowane są też nowe możliwości aplikacji YouTube na iOS, gdzie pojawi się obsługa funkcji Picture-in-picture dla shortów (możliwość oglądania, podczas robienia innych rzeczy na telefonie) oraz inteligentne pobieranie kolejnych, rekomendowanych nam krótkich filmów.

YouTube Premium w promocji z Google One

Warto pewnie też odnotować, że Google wreszcie połączył usługę YouTube Premium z innymi swoimi subskrypcjami. Od dzisiaj w USA można kupić YouTube Premium w pakiecie z subskrypcją Google One Premium (2 TB) w niższej cenie niż dwie usługi oddzielnie. Zniżka nie jest zbyt duża, bo wynosi zaledwie 2 USD, ale jest zapewne sporo osób, które z chęcią by z takiej oferty skorzystało. Miejmy nadzieje, że wkrótce pojawi się ona również na innych rynkach niż amerykański.

źródło grafiki: Depositphotos