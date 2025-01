Stanowski odpalił petardę. Wiemy ile zarobił Kanał Zero

Kanał Zero, sztandarowy projekt Krzysztofa Stanowskiego, to internetowy kanał o tematyce społeczno-politycznej, który zadebiutował na YouTube w lutym 2024 roku. W zaledwie 11 miesięcy zdobył ogromną popularność, gromadząc ponad 1,4 miliona subskrybentów i generując setki milionów wyświetleń pod wieloma głośnymi materiałami na przeróżne tematy. Właśnie opublikowane dane finansowe za rok 2024 rzucają światło na imponujące zarobki tego przedsięwzięcia.

W obszernym filmie podsumowującym rok działalności, sam Krzysztof Stanowski przedstawił szczegółowe dane dotyczące przychodów i kosztów. Okazuje się, że Kanał Zero wygenerował ponad 30 milionów złotych przychodów! Głównym źródłem dochodu okazały się wpływy od sponsorów, które w grudniu 2024 roku przekroczyły 3 miliony złotych.

Znaczący udział w przychodach mają również reklamy na YouTube. W pierwszym miesiącu działalności, kanał zarobił na nich aż 770 tysięcy złotych. Łącznie, w ciągu 11 miesięcy, Kanał Zero uzyskał z reklam na YouTube 6,4 miliona złotych. Najpopularniejszy film na kanale, ten o Karolinie Derpieńskiej, przyniósł ponad 137 tysięcy złotych z samych reklam. Przychody z relacji z podróży do Miami wyniosły około 22 tysiące złotych.

Kanał Zero - zarobki w 2024 roku. Stanowski podaje liczby

Prowadzenie kanału na taką skalę wiąże się z dużymi kosztami. Zatrudnienie dziennikarzy, wynajem studia, produkcja materiałów video, organizacjia wyjazdów i eventów – to wszystko pochłonęło w 2024 roku 21 milionów złotych. Mimo to, Kanał Zero osiągnął 5,7 miliona złotych zysku (EBITDA, czyli "Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization", co w tłumaczeniu oznacza zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i deprecjacją.

Stanowski podkreślił, że pierwszy rok działalności był dużym wyzwaniem. Początkowo, kanał funkcjonował dzięki zaliczce od sponsora Rocket Jobs, w wysokości 1 miliona 660 tysięcy złotych. Z czasem pozyskano kolejnych sponsorów, którzy uwierzyli w potencjał projektu. Sukces Kanału Zero to dowód na to, że współczesne media mogą generować imponujące zyski. Kluczem okazała się ciekawa formuła, profesjonalna produkcja, umiejętne pozyskiwanie sponsorów i osobowość samego Krzysztofa Stanowskiego.