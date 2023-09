Rekordy YouTube'a i nowe narzędzia AI dla twórców

Na wydarzeniu Made on YouTube, firma ogłosiła, że YouTube Shorts cieszą się obecnie ogromną popularnością, generując ponad 70 miliardów odsłon dziennie oraz przyciągając ponad 2 miliardy aktywnych użytkowników miesięcznie. Jednocześnie podczas wydarzenia został zaprezentowany zestaw nowych funkcji opartych na sztucznej inteligencji, które mają pomóc zarówno początkującym, jak i uznawanym twórcom oraz artystom w tworzeniu, edytowaniu i udostępnianiu treści w zupełnie nowy sposób. Te narzędzia jak informuje YouTube, wykorzystujące możliwości sztucznej inteligencji, umożliwią twórcom eksplorowanie nowych form wyrażania się, ułatwią proces tworzenia filmów i zwiększą ich zasięg, docierając do większej liczby widzów.

Generowane przez AI tła do shortów

Dream Screen to oparta na generatywnej sztucznej inteligencji, która pozwala twórcom generować tła do filmów Shorts na podstawie prostego pomysłu wprowadzonego jako prompt. Dzięki Dream Screen możliwe będzie tworzenie fantastycznych scenografii, tylko wyobraźnia będzie ograniczeniem. Aloud z kolei to narzędzie do automatycznego dubbingu, które ułatwia twórcom dotarcie do odbiorców mówiących w innych językach. Obecnie jest testowane w językach angielskim, portugalskim i hiszpańskim. YouTube wprowadza też bardziej intuicyjne narzędzie wyszukiwania muzyki, które pomoże twórcom znaleźć idealną ścieżkę dźwiękową do swoich filmów.

Dzisiaj udostępniliśmy nowe aktualizacje, które pozwolą twórcom przesuwać granice twórczego wyrazu, czyniąc trudne rzeczy prostymi i umożliwiając realizację marzeń, które mogły wydawać się niemożliwe do osiągnięcia. Dzisiejsze ogłoszenia są częścią wieloletniego zobowiązania YouTube do oddania twórczej mocy w ręce miliardów ludzi. To początek nowej ery kreatywności. Nie możemy się doczekać, w jaki sposób nasza niesamowita społeczność twórców i artystów wykorzysta te możliwości - Neal Mohan, prezes YouTube

Nowa aplikacja dla twórców YouTube Create

Dla twórców dostępna będzie też nowa aplikacja YouTube Create, która ułatwia tworzenie zarówno filmów Shorts, jak i dłuższych produkcji. Dostarcza zestaw narzędzi do edycji, przycinania, automatycznego dodawania napisów i podkładu dźwiękowego, a także dostęp do biblioteki filtrów, efektów, przejść i muzyki, dzięki technologii dopasowywania do rytmu. W procesie tworzenia tej aplikacji YouTube skonsultowało się z ponad 3 tysiącami twórców. Obecnie jest dostępna w wersji beta na Androida na wybranych rynkach.

W przyszłym roku YouTube planuje wprowadzić generowane przez sztuczną inteligencję sugestie tematów i tytułów bezpośrednio w YouTube Studio, pomagając twórcom znaleźć inspirację i pomysły na swoje filmy, bazując na zainteresowaniach ich widzów i tematyce oglądanych filmów.