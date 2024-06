YouTube prezentuje nowe, przydatne, opcje. Aby z nich skorzystać - musisz zapłacić

Nie jest tajemnicą że Google w ostatnich miesiącach dość mocno stawia na promocję usługi YouTube Premium. Nieustannie uprzykrza życie użytkownikom oprogramowania służącego do blokowania reklam, ostatnio zaczęło też polować na tych którzy kupują swoje abonamenty w tańszych częściach świata. Ale poza tym firma stale pracuje nad serwowaniu tam nowości, które mają być atrakcyjne i zachęcić nowych klientów. W ubiegłym roku dodano nową opcję jakościową z wyższym bitratem. Teraz firma zapowiada kolejne nowości, które trafią do użytkowników platformy decydujących się na wykupienie płatnego abonamentu.

YouTube Premium: nowe opcje które trafią do abonentów

YouTube Premium ma kilka asów w rękawie — ale najmocniejszymi bez wątpienia pozostaje kwestia braku reklam oraz pobierania treści do pamięci urządzenia by korzystać z nich także wtedy, gdy jesteśmy poza siecią. Ale w świeżutkim wpisie twórcy platformy zapowiadają kolejne nowości.

Już niebawem na iOS skorzystać będzie można z opcji obecnej od jakiegoś czasu na Androidach — "przeskakiwaniu" w wideo bazującym na sztucznej inteligencji. Dzięki temu przeszukiwanie materiałów staje się znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze. Poza tym rosnące w siłę YouTube Shorts będą też dostępne w trybie picture-in-picture. Dotychczas w tej formie można było uruchamiać wyłącznie "duże" materiały wideo z serwisu.

Ponadto wiele testów i eksperymentów które przeprowadza YouTube będzie dostępnych wyłącznie dla płacących abonentów. Obecnie wśród nich znajdują się między innymi nowy wygląd strony głównej serwisu, automatyczne pobieranie zestawu Shortsów by się nie nudzić i mieć coś do oglądania nawet gdy nie mamy dostępu do sieci czy asystent bazujący na algorytmach AI firmy.

Nie są może to rzeczy które wywracają YouTube'a do góry nogami, ale bez wątpienia są krokiem w fajnym kierunku.