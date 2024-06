Koniec taniego YouTube Premium? Platforma anuluje subskrypcje z innych krajów

YouTube od kilku lat oferuje swoim użytkownikom możliwości subskrypcji Premium, zapewniającej dostęp do treści bez reklam, z odtwarzaniem w tle oraz opcją pobierania wideo do trybu offline, by móc oglądać je bez połączenia z siecią. Jednakże, wiele osób wykorzystywało luki w systemie platformy, by nabyć tę usługę za znacznie niższą cenę, korzystając z VPN i subskrybując usługi z krajów takich jak Pakistan, Turcja czy Argentyna.

Ostatnio jednak na forum pepper.pl pojawiły się komentarze sugerujące, że YouTube rozpoczął anulowanie takich subskrypcji. Użytkownicy zgłaszają, że nowe aktywacje bez lokalnej karty płatniczej nie są już możliwe. Czy to oznacza definitywny koniec "tanich subskrypcji" dla tych, którzy kombinowali z systemem?

Koniec YouTube Premium z Pakistanu, Argentyny i Turcji?

W Polsce cena YouTube Premium wynosi obecnie około 24 zł miesięcznie. W porównaniu, w innych wspomnianych krajach koszt ten był znacznie niższy – na przykład w Argentynie subskrypcja kosztowała jedynie około $1.055. Różnica w cenie była znacząca, co skłoniło wielu do szukania "alternatywnych metod płatności".

Ta praktyka naruszała warunki korzystania z usług YouTube, ale działała naprawdę długo. Zmiany wprowadzone przez YouTube zaskoczyły dzisiaj sporo osób, a centrala będzie zapewne tłumaczyć, że działania te mają na celu zapewnienie uczciwego dostępu do usług Premium. Dla niektórych może to oznaczać koniec korzystnych cen - użytkownicy będą musieli dostosować się do nowej rzeczywistości i zapłacić pełną cenę za usługę Premium.