YouTube bez reklam w dużo tańszej wersji Premium już w Polsce

Oprócz Polski z YouTube Premium Lite mogą korzystać mieszkańcy w takich krajach jak Stany Zjednoczone, Australia, Niemcy, Tajlandia, Meksyk, Argentyna, Brazylia, Kanada, Wielka Brytania, Turcja, Francja, Rumunia, Hiszpania, Włochy, Tajwan, Singapur, Chile i Kolumbia.

Jak widać lista nie jest zbyt obszerna, ale na szczęście w końcu i my zasililiśmy jej grono. YouTube Premium Lite możemy wykupić w cenie 17,99 zł miesięcznie i podobnie jak w pełnej wersji YouTube Premium (kosztującej 29,99 zł miesięcznie) - pierwszy miesiąc jest za darmo.

Porównanie subskrypcji YouTube Premium Lite Premium Cena 17,99 zł/miesiąc 29,99 zł/miesiąc Informacje o rezygnacji Rezygnacja w każdej chwili Rezygnacja w każdej chwili Okres próbny Pierwszy miesiąc za 0 zł Pierwszy miesiąc za 0 zł Filmy w YouTube bez reklam Większość filmów bez reklam Brak reklam YouTube Kids bez reklam Większość filmów bez reklam Brak reklam Aplikacja YouTube Music bez reklam – ✔ Pobieranie i odtwarzanie treści offline – ✔ Odtwarzanie w tle – ✔

Niższa cena oznacza też oczywiście mniejsze możliwości, Google określa to jako większość filmów bez reklam, bo te mogą pojawić się w treściach muzycznych i Shortsach.

Dzięki Premium Lite nie będziesz oglądać reklam w filmach dotyczących m.in. gier, mody, urody czy wiadomości. Reklamy mogą się jednak wyświetlać w treściach muzycznych i Shorts oraz podczas wyszukiwania lub przeglądania.

Poza tym nie skorzystacie w tej tańszej wersji z dostępu do YouTube Music, ani z pobierania filmów do oglądania offline czy odtwarzania filmów w tle, co oprócz braku reklam najczęściej zachęca użytkowników do wykupienia wersji Premium.

Aby aktywować nową subskrypcję YouTube Premium Lite, musicie odwiedzić dedykowaną stronę pod tym linkiem.