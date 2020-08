To zyskałem dzięki YouTube Premium. Święty spokój

Święty spokój, czyli co? Zacznijmy od tego, co w ogóle otrzymujemy w ramach YouTube Premium. Prawda jest taka, że w ramach subskrypcji, Google upchnęło właściwie kilka przywilejów – to nie tylko brak reklam w materiałach i dostęp do „YouTube Originals” – co jest dla mnie kompletnie bezużyteczne. To również YouTube Music Premium (który jest zasadniczo… dramatem) oraz dostęp do Muzyka Google.

Muzyka Google w YouTube Premium

Powiem od razu – Spotify to opcja znacznie lepsza. W tym serwisie streamingowym funkcjonuję w ramach subskrypcji rodzinnej i za około 5 złotych miesięcznie mogę słuchać czego chcę i kiedy chcę. W porównaniu do Muzyka Google, Spotify ma lepszą bibliotekę utworów, paradoksalnie lepszą „szukajkę” i lepszy interfejs użytkownika. Mimo, że mam dostęp do streamingu na modłę Google, nie korzystam z tej opcji z wiadomych względów. Nie mam w zwyczaju zastępować lepszych usług gorszymi. Dużo wnosi w tej kwestii również przyzwyczajenie – próbowałem przesiąść się na Tidala chociażby i ta operacja kompletnie się nie udała.