Ale to nie wszystko, co zmienia się na YouTubie, bo w ostatnim czasie uruchomionych zostało (Android Police) kilka eksperymentów, które pojawiają się u niektórych użytkowników. Wśród nowości obecny jest nowy pasek wyszukiwania, który zastępuje pojedynczą ikonę z lupą. Nie jest to nazbyt zaskakująca zmiana, ponieważ użytkownicy są przyzwyczajeni do obecności takiego pola z wyszukiwarką, które jest popularniejsze od samego skrótu, który prowadzi nas do wspomnianej funkcji.

Rozdziały w wideo na YouTube to strzał w dziesiątkę, czekałem na nie od dawna!

Co ciekawe, obecność pola wyszukiwania wiąże się ze zniknięciem logo serwisu oraz dopisku „YouTube” lub „Premium” w zależności od tego, czy posiadamy wykupioną subskrypcję. Co ciekawe, jest to działanie przeciwne do tego, co Google wdrożyło wcześniej w innych aplikach, na przykład Zdjęciach Google – tam bowiem zrezygnowano z pola z wyszukiwarką.

YouTube będzie częściej przypominać o zalogowaniu się

YouTube’owi niezwykle zależy na tym, by aktywność w serwisie móc powiązać z danym kontem/użytkownikiem, dlatego jeśli nie korzystacie z serwisu będąc zalogowanym, to w najbliższym czasie coraz częściej możecie zauważać komunikaty z prośbą o zalogowanie się lub założenie konta. Posiadając informacje o naszej historii oglądania i innych aktywnościach na YouTubie, usługa może rekomendować nam konkretne klipy, a także dostosować profil reklam (jeśli nie posiadacie wykupionego Premium) – w obydwu przypadkach jest to oczywiście bardzo na rękę serwisowi.