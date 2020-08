2600 złotych miesięcznie. Tyle zarabia się na YouTube robiąc ambitne treści

Podzielmy to przez 24 miesiące. 2679 złotych i 77 groszy

Mało, prawda? Ano mało patrząc na to z perspektywy włożonej pracy, ambicji projektu, gości czy ogólnie wysokiej jakości realizacji przedsięwzięcia. Warto dodać, że w materiałach Paciorka nie ma wstawek, które ograniczałoby monetyzację filmów, więc najprawdopodobniej wszystkie, lub większość, wyświetleń generowała przychody. 22,1 miliona wyświetleń. Sporo, pieniędzy w cały woreczku też niemało, ale tylko jeśli spojrzy się na to z perspektywy pełnej kwoty jako jednorazowy zastrzyk gotówki. A gdzie koszty generowane przez kanał? Gdzie wydatki na sprzęt – kamery/aparaty, mikrofony, oświetlenie?

Jest to o tyle dziwne, że przecież od jakiegoś czasu YouTube strzela reklamami jak z karabinu maszynowego zmuszając wręcz do wykupienia płatnego YouTube Premium. Wielokrotnie już prawie się przełamuję, bo trafia mnie od tego szlag. A tymczasem pieniądze dla twórców i tak są symboliczne.

Ale nie dla wszystkich, czyli ilość – nie jakość

Nie chcę tu przestrzelić, ale biorąc nawet pod uwagę, że za 1 milion wyświetleń na polskim YouTube dostaje się z reklam od 1000 do 2000 złotych – patrząc na oglądalność filmów Friza (praktycznie każdego) i częstotliwość ich publikowania, popularny YouTuber na pewno nie zarabia 2679 złotych miesięcznie z reklam w serwisie. Pewnie były okresy, gdzie strzelał filmami jak z karabinu maszynowego i mogło to być ponad 2 tysiące złotych, ale dziennie. Jeśli ktoś nie wie o czym są filmy Friza (i doskonale rozumiem, że może nie wiedzieć) – podpowiem. O skakaniu do basenu z balkonu, rozklejaniu taśmy klejącej, kąpaniu się w plastikowych piłkach czy innego rodzaju wygłupach ze znajomymi. No umówmy się, to nie są ambitne treści, nawet jeśli spojrzymy na nie jako na rozrywkę. A na pewno nie tak ambitne jak wywiady Paciorka, któremu udało się zaprosić przed kamerę i mikrofon choćby kandydatów na urząd Prezydenta RP przed wyborami. Jako pierwszemu youtuberowi, dodajmy.

Ponad tysiąc złotych za post – tyle zarabiają „mikro” influencerzy – pisał niedawno na łamach Antyweba Krzysiek. Trochę trudno mi uwierzyć, że podobnie jest na polskim podwórku – ale to też pokazuje niezły rozstrzał, szczególnie patrząc na samą treść. No i warto dodać, że niektóre współprace na Instagramie są po prostu straszne.

Naiwnym jest oczywiście wychodzić z założenia, że reklamy na YouTube to jedyne źródło dochodów Karola Paciorka. Nie mam zamiaru zaglądać mu do portfela, ale mam nadzieję, że radzi sobie bardzo dobrze i rozważnie oraz korzystnie monetyzuje swoją popularność i ciężką pracę. Lubię go jako twórcę i życzę mu jak najlepiej. Szkoda natomiast patrzeć jak na polskim YouTube nie da się zarobić dobrych pieniędzy na reklamach tworząc ambitne treści. Nie mam nic do Friza i szanuję jego sukces, natomiast kiedy postawić obok siebie wywiady Paciorka i wygłupy Friza, jest mi jakoś tak po ludzku przykro.