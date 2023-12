Duża zmiana na YouTube. Świetny sposób na negatywne komentarze

YouTube stara się być coraz przyjemniejszą platformą dla reklamodawców. Nie trzeba sokolego oka, żeby dostrzec, czemu miała służyć nie tak dawna przecież zmiana dotycząca usunięcia łapek w dół. Teraz nawet najbardziej hejtowane filmy mogą udawać, że takie nie są, więc i reklamodawcy mogą mieć mniejsze pretensje, że ich treści zostały wyświetlone przy nielubianym materiale.

Jednak wciąż w serwisie istnieje sekcja komentarzy, które są póki co bastionem wolności użytkowników. Te oczywiście można wyłączyć i wiele marek decyduje się na ten krok. Co jednak w sytuacji, gdy jakaś firma zostanie nakryta na skandalu i użytkownicy szturmują sekcje komentarzy pod filmami. Teraz i do tego YouTube znalazł odpowiednie narzędzie.

Komentarze będzie można "zapauzować". Ciekawe, po co...

Nowa funkcja właśnie zmierza na YouTube. Daje ona twórcom zwiększone możliwości jeżeli chodzi o moderowanie sekcji komentarzy. Jak możemy przeczytać na stronie YouTube'a:

Wprowadzamy nowe, opcjonalne ustawienie moderowania komentarzy o nazwie "Wstrzymaj", które pozwala twórcom zapobiegać tworzeniu nowych komentarzy pod filmem, zachowując komentarze już opublikowane. Ta funkcja była w fazie eksperymentalnej przez jakiś czas i bardzo się cieszymy, że możemy udostępnić ją wszystkim w oparciu o pozytywne opinie, które otrzymaliśmy podczas jej testowania

Co to oznacza? Ano to, że gdyby przypadkiem firma/kanał miał wpadkę (a o te bardzo łatwo), twórca może zablokować tworzenie nowych (w domyśle - negatywnych) komentarzy, podczas gdy te archiwalne (w domyśle - pozytywne) będą widoczne. Oczywiście - ten mechanizm będzie z chęcią wykorzystywany i dodatkowo ograniczy możliwość ludzi do wyrażania swojej opinii na platformie, a YouTube'owi pozwoli być miejscem, w którym jeszcze mocniej można wyeliminować negatywne opinie szkodzące reklamodawcom.

