Straciłeś pliki w Google Drive? Oto, jak je odzyskać

Dziś nie musimy już trzymać plików tylko i wyłącznie na naszym dysku. Technologia daje nam wiele opcji na to, by odciążyć nasz komputer, a jak wiadomo - najpopularniejszym obecnie jest przechowywanie plików w chmurze. Jest to bardzo wygodne, ponieważ dzięki temu mamy możliwość dostępu do naszych plików z każdego miejsca na ziemi, a dodatkowo - nie musimy się martwić tym, czy nasz komputer czy smartfon nie zostaną uszkodzone, bądź też - skradzione. Nasze pliki w takim wypadku są zabezpieczone przed wszystkim, co stanie się z naszym sprzętem.

Jednocześnie jednak - nie ma rozwiązania idealnego i przechowywanie plików w chmurze wiąże się z własnym zestawem kłopotów. Przede wszystkim - tych związanych z prywatnością, w myśl zasady "nie ma czegoś takiego jak chmura, jest tylko komputer kogoś innego". Kolejną kwestią jest fakt, że firmy zapewniające usługi chmurowe mogą je dowolnie modyfikować i np. zamknąć dostęp bądź w ogóle zwinąć się z rynku w przeciągu sekund, zostawiając nas bez dostępu do naszych plików. Tutaj też trzeba pamiętać, że nie ma systemów idealnych i skomplikowany sposób zarządzania serwerami jest także podatny na błędy, które mogą uderzyć w użytkowników.

Tak się właśnie stało. Część użytkowników Dysku Google straciło swoje pliki

Jak donoszą użytkownicy - na przełomie listopada i grudnia Dysk Google miał spore problemy z synchronizacją, co w niektórych przypadkach skutkowało usunięciem części (bądź nawet całości) znajdujących się tam plików. Naturalnie - ta część użytkowników, którą to dotknęło, próbowało naciskać na Google, by firma coś z tym zrobiła, ponieważ można tylko sobie wyobrazić, co oznacza brak dostępu do ważnych plików z winy błędu, którego korporacja nie chce naprawić.

Na szczęście w najnowszej wersji aplikacji Google Drive na komputery osobiste Google zawarło narzędzie do odzyskiwania, które może pomóc tej sytuacji. Jego zadaniem jest odzyskanie plików z automatycznie robionych backupów. Jeżeli z niego skorzystamy, na naszym dysku powinien pojawić się dodatkowy folder "Google Drive Recovery" w którym, przy odrobinie szczęścia, powinniśmy odnaleźć nasze pliki.

Jednocześnie jednak Google od razu informuje, że nie jest to metoda, która może pochwalić się stuprocentową skutecznością i oczekuje, że w trakcie jej użytkowania pojawią się różnorakie błędy, więc marka prosi o zgłaszanie ich wraz z logami poprzez kanały kontaktu. To pokazuje, ze Drive nie jest przygotowany na wszystkie scenariusze, i o ile dobrze, że Google stara się naprawić swój błąd, o tyle w dalszym ciągu część osób, które zaufały tej usłudze, może zostać bez swoich plików. A to kolejny argument za tym, że być może tak popularna dziś chmura wcale nie jest najlepszą metodą na przechowywanie danych.

