Yellowstone: wielki finał i pilnie strzeżone tajemnice. Nawet pracownicy z Marvela byli zszokowani

Atmosfera przed wielkim finałem "Yellowstone" robi się coraz gorętsza. Wokół serialu nagromadziło się tyle rozmaitych tematów i kontrowersji, a oczekiwania są tak wielkie, że wielu obserwatorów powoli czuje się zmęczonych i... tylko czeka na to jak zakończy się ta opowieść. A jak wiadomo: zakończy się bez udziału Kevina Costnera wcielającego się w nestora rodu: Johna Duttona.

Twórcy pozostawiają temat wielkiego finału owiany tajemnicą. Nawet spora część biorącej czynny udział w projekcie ekipy nie ma pojęcia, czego tak naprawdę może się spodziewać. Dotychczas za pewnik brane jest to, że to dinejowskie produkcje spod szyldu Marvela są najpilniej strzeżoną tajemnicą w popkulturze. Wygląda jednak na to, że "Yellowstone" przebiło ich standardy.

Finał "Yellowstone" najpilniej strzeżoną tajemnicą w branży

Christina Voros, czyli reżyserka finałowych odcinków serialu, opowiedziała o tym jak wielką tajemnicą owiany jest finał serialu. Z perspektywy twórców -- zrobili wszystko co tylko w ich mocy, by nie zepsuć niespodzianki, a także by do sieci nie trafiły żadne spoilery przed emisją odcinków. Lwia część aktorów którzy brali udział w projekcie może mieć jedynie ogólną wizję tego co tam się wydarzy. Scenariusze które otrzymali były niepełne i zawierały... wyłącznie ich kwestie.

Ma to sporo sensu. Spoilery w oczach wielu miłośników (pop)kultury są czymś absolutnie niedopuszczalnym -- i twórcy nie chcą psuć zabawy widzom. Sam nigdy się na nie nie oburzam, bo dużo ciekawsze jest dla mnie sama droga niż finał, ale rozumiem to podejście większości. I w zupełności rozumiem, a nawet doceniam, starania ze strony twórców. No chyba, że chcą oni ukryć jakieś kuriozalne zagrania, które gdyby wyciekły, to już teraz mogłyby przynieść bardzo głosy niezadowolenia...