Polacy są w tym coraz lepsi! Ten nowy serial trafi do każdego

Już 29 listopada na platformie Prime Video zadebiutuje "Gąska" – pierwszy polski serial fabularny produkcji własnej giganta streamingowego. Ośmioodcinkowa komedia zabierze nas w absurdalną, ale zarazem znajomą podróż po zakamarkach supermarketu "Gąska", gdzie codzienne życie pracowników przeplata się z niecodziennymi wyzwaniami.

Gąska - nowy serial komediowy z Tomaszem Kotem

W rolach głównych zobaczymy plejadę polskich gwiazd, na czele z Tomaszem Kotem, wcielającym się w ekscentrycznego właściciela "Gąski" – Włodka. Aleksandra Grabowska zagra 24-letnią Lenę, która próbuje odnaleźć się w nowej pracy i wśród barwnej ekipy sklepu. W obsadzie znaleźli się również inni doskonale znani aktorzy i debiutanci - zobaczymy m. in. Magdalenę Koleśnik (Kruk, Ukryta sieć, Sweat), Janusza Chabiora (Służby specjalne, Ślepnąc od świateł, Kołysanka), Aleksandrę Grabowską (U Pana Boga w Królowym Moście, Infamia), Mikołaja Śliwę (Zachowaj spokój, Skazana), Julię Rosnowską (Odwilż, Drogi Wolności), Tetianę Vashniewską (Bucza, Toptun), Mariusza Urbańca (Apokawixa, Raport Pileckiego), Małgorzatę Sochę (Przyjaciółki, BrzydUla) i Rafała Maćkowiaka (Camera Cafe. Nowe parzenie, Gang Zielonej Rękawiczki).

"Gąska" to komedia w duchu feel good - jak określa to Prime Video - która z przymrużeniem oka ukazuje realia pracy w polskim supermarkecie. Twórcy serialu, zainspirowani codziennymi obserwacjami, stworzyli postacie, które widzowie z łatwością rozpoznają z własnego otoczenia. W fabule nie zabraknie również nawiązań do popkultury i ważnych współcześnie tematów społecznych. Za produkcję serialu odpowiada Constantin Entertainment Polska. Reżyserią zajęli się Maciej Buchwald, Aleksander Pietrzak i Grzegorz Jaroszuk, a scenariusz napisali Jakub Rużyłło, Bartosz Janiszewski, Paweł Najgebauer, Mateusz Zimnowodzki i Joanna Pawluśkiewicz.

Premiera "Gąski" wpisuje się w rosnący trend popularności polskich seriali komediowych. W ostatnich latach widzowie z entuzjazmem przyjęli produkcje takie jak "The Office PL" czy "1670", które zyskały uznanie zarówno krytyków, jak i publiczności.

"The Office PL" od CANAL+, adaptacja kultowego brytyjskiego formatu, przenosi akcję do Siedlec, gdzie poznajemy pracowników biura firmy produkującej papier. Serial bawi absurdalnym humorem, a zarazem ukazuje polską rzeczywistość biurową z jej specyficznymi problemami i postaciami. Piotr Polak w roli szefa – Michała Holca – to jedna z kluczowych postaci, ale w pamięć na pewno zapada wszystkim Darek w wykonaniu Adama Woronowicza. "1670" Netfliksa to z kolei serial komediowo-kryminalny, osadzony w XVII-wiecznej Polsce. Fabuła skupia się na bohaterze Bartłomieja Topy, szlachcicu Janie Pawle, który pragnie zostać najsławniejszą postacią o tym imieniu i nazwisku w historii Polski.

Sukces "The Office PL" i "1670" pokazuje, że polski widz ma apetyt na inteligentne, acz dosć nietypowe komedie, które bawią, skłaniają do refleksji, ale też przełamują tematy tabu. "Gąska", z absurdalnym humorem i tak barwnymi postaciami, ma szansę dołączyć do grona najpopularniejszych polskich seriali komediowych. Sugeruje to zwiastun, jaki dziś pokazano, a po którego obejrzeniu nie mogę doczekać się seansu serialu, bo szykuje nam się kolejna świetna polska produkcja.