Nowy Yanosik RS idealnym kompanem dla kierowców? Mnóstwo usprawnień

Yanosik oficjalnie wypuścił na rynek nowe urządzenie. Co oferuje i ile kosztuje Yanosik RS?

Yanosik ruszył w trasę po Polsce

Jak poinformowała firma, 31 lipca wystartował Yanosik TOUR 2023, czyli letnie wydarzenie marki Yanosik oraz Autoplac.pl, w ramach którego fani mogli spotkać się z teamem tworzącym oba brandy oraz wziąć udział w konkursie i dowiedzieć się, że już wkrótce na rynku pojawi się nowy produkt. Dla sympatyków tego rozwiązania jest to prawdziwa gratka, gdyż od czasu wypuszczenia Yanosik GTm ponad rok temu, Yanosik nie zdradzał się z żadnymi planami dotyczącymi nowych urządzeń.

Yanosik w te wakacje i postanowiła zorganizować trasę po Polsce. To była wyjątkowa okazja dla wszystkich fanów Yanosika, którzy z nieukrywaną chęcią pojawili się w letniej strefie marki. A co było niespodzianką?

Yanosik pokazuje nowe urządzenie

Skrywaną tajemnicą okazało się nowe urządzenie, które lepiej mogli poznać uczestnicy eventu. Według planów, Yanosik RS do sklepów w całej Polsce trafi już wkrótce, co oznacza, że każdy będzie mógł je kupić stacjonarnie już na koniec sierpnia lub początek września. Jak jednak informuje firma, klienci, którzy chcą już teraz mieć swój egzemplarz RS, mogą już teraz udać się do sieci sklepów partnera Yanosik: Media Expert, aby obejrzeć Yanosik RS na żywo lub kupić je jako jedni z pierwszych. Małgorzata Dąbrowska komentuje:

Nasze grono urządzeń Yanosik powiększa się o nowym model: Yanosik RS. Na ten moment mogę zdradzić, że urządzenie będzie się mocno wyróżniać na tle naszych bestsellerowych produktów, a jego potencjał w 100% wykorzystają nie tylko kierowcy samochodów, ale również motocykliści. Zdecydowanie warto zainwestować w jego zakup.

Firma obiecuje, że Yanosik RS to będzie pod wieloma względami rewolucyjny gadżet motoryzacyjny. Mamy znaleźć w nim szereg nowoczesnych funkcji, które znacznie usprawnią podróżowanie samochodem oraz — co warto zaznaczyć — motocyklem.

Co zaoferuje Yanosik RS?

Firma w oficjalnym ogłoszeniu obiecuje, że nowe urządzenie Yanosika przypadnie do gustu fanom minimalistycznego i nowoczesnego designu. Przede wszystkim urządzenie będzie można obsługiwać hybrydowo, czyli manualnie za pomocą przycisków i dotykowo na ekranie.

Twórcy poinformowali, że interfejs został zaprojektowany na nowo, a wyświetlacz jest utrzymany w wielobarwnej kolorystyce. Ogromnym atutem nowego urządzenia Yanosika będzie moduł Bluetooth, który umożliwia parowanie z urządzeniami, takimi jak: zestaw głośnomówiący, głośniki samochodowe i (ku radości wszystkich motocyklistów) z interkomem w kasku motocyklowym. Oznacza to, że komunikaty głosowe z trasy wreszcie będą dostosowane głośnością do indywidualnych potrzeb różnych kierowców — motocyklista usłyszy je wyraźnie w swoim kasku, a kierowca samochodu w głośnikach w swoim aucie lub w zestawie głośnomówiącym.

Twórcy urządzeń Yanosika postawili na większą personalizację i intuicyjność. Nowością, którą proponują użytkownikom, jest montaż urządzenia w pionie. Wszystko za sprawą możliwości obracania interfejsu w konfiguracji w trybie pion/poziom. W zależności od tego, w jaki sposób zostanie zamontowane urządzenie, będzie można z niego korzystać w klasycznym ułożeniu w poziomie lub w zupełnie nowej pozycji pionowej.

Ile kosztuje Yanosik RS?

Przejdźmy do jednej z najważniejszych rzeczy, czyli ceny. Ile trzeba będzie zapłacić za nowego Yanosika?

Yanosik RS z rocznym abonamentem został wyceniony na 1739 zł. Urządzenie w zestawie z abonamentem na dwa lata kosztuje 1878 zł, a na trzy lata — 2008 zł. Jak oceniacie to urządzenie i czy uważacie, że cena jest adekwatna do oferowanej jakości? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Yanosik