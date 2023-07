Radio Yanosik chwali się słuchalnością po premierze. Robi wrażenie

Wiem, że z jednej strony to może być efekt nowości i ciekawości, a z drugiej strony codziennie tysiące kierowców ma włączoną w samochodzie aplikację Yanosik z nawigacją, więc kliknięcie w playera w niej jest proste i szybkie, niemniej to i tak duży sukces.

Zanim jednak liczby Yanosika, zerknijcie dla nabrania kontekstu statystyki słuchalności innych stacji radiowych nadawanych przez internet, autorstwa Krajowego Instytutu Mediów. W fali grudzień 2022 - maj 2023, TOP 5 internetowych rozgłośni słuchało średnio od 180 tys. do 430 tys. osób.



Jak wypada na tym tle Radio Yanosik? W okresie od 23 czerwca do 30 czerwca, średnia słuchalność dobowa wyniosła 175 511 osób, a więc z miejsca wskoczyliby na szóste miejsce rankingu KIM. Jeśli chodzi o średnią długość słuchania audycji, ta w ciągu doby wyniosła około 55 minut - tu jest jeszcze sporo do zrobienia, bo czas słuchania wszystkich innych internetowych rozgłośni waha się od 90 minut do nawet 230.

Może to wynikać z tego, że kierowcy po powrocie do domu nie włączają już Radia Yanosik, przez średnio wygodną w tym celu stronę internetową, a uruchamianie do tego nawigacji w smartfonie, tylko po to by posłuchać radia chyba mijałoby się z celem.

Rafał Waszkiewicz, dyrektor generalny radia:

Aktywność naszych słuchaczy przerosła nasze oczekiwania. W każdej minucie dostajemy kilkadziesiąt wiadomości z aplikacji oraz maili. Niemal wszystkie to gratulacje, podziękowania za uruchomienie radia oraz wyrazy uznania za jakość w jakiej nadajemy. Mamy świadomość, że dużo jeszcze przed nami pracy, ale jest na to dobry plan. Nie odkryliśmy jeszcze wszystkich kart. W najbliższych tygodniach jeszcze wiele razy zaskoczymy słuchaczy i branżę



Co można posłuchać w Radio Yanosik prócz muzyki i informacji z polskich dróg? Ramówkę radia możecie sprawdzić sobie pod tym linkiem. Widać w niej, że każdego dnia nadawane są różne stałe audycje poświęcone głównie motoryzacji, ale też podróżom czy ściśle muzyce, jak ta prowadzona przez Artura Gadowskiego z zespołu IRA - „Muzyka Gadunkowa”.

Źródło: Yanosik.